نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش ولقاءات للأطفال بدهب وطابا وكاترين ضمن أنشطة ثقافة جنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد فرع ثقافة جنوب سيناء، الأربعاء، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ورش فنية

وتحت عنوان "سيناء في القلب" نظم بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية تدريب الفنان التشكيلي حسام حسني احتفالًا بأعياد الطفولة، تضمنت فعاليات الورشة تدريب الأطفال على استخدام الألوان الخشب والفلومستر وورق الكانسون لرسم لوحات فنية معبرة عن الاحتفال بهذه المناسبة، وشارك في فعاليات الورشة التدريبية مجموعة من تلاميذ المعهد الأزهري بمدينة دهب.

موقع سيناء الجغرافي المتميز

وفي إطار العنوان ذاته عقدت المكتبة الثقافية بطابا محاضرة تثقيفية بمدرسة طابا الابتدائية الجديدة ألقاها حداد شعبان معلم خبير بالتربية والتعليم، تحدث خلالها لرواد المكتبة عن موقع سيناء الجغرافي المتميز، متطرقا لما تتضمنه سيناء من أماكن مقدسة وأخرى سياحية وعلاجية، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة الساحرة، موضحا المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة من أجل بناء وتنمية أرض الفيروز، ودور الجيش المصري العظيم في الحفاظ على أرض سيناء الحبيبة.

ورشة قراءة حرة

هذا وقدم بيت ثقافة سانت كاترين، ورشة قراءة حرة للأطفال بمدرسة السلام الابتدائية ناقشت بها كريمة محمد مدير البيت، عددًا من الموضوعات التي تهدف لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات.

الفعاليات جاءت ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، وفي سياق فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات احتفالًا بعيد الطفولة خلال نوفمبر الحالي.