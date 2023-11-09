نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تناقش "التعليم وتعزيز القيم الإيجابية" ضمن الأسبوع الثقافي بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف بمدرسة الأهرام الثانوية الصناعية المشتركة بمحافظة السويس، ضمن برنامجها المعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

دعم القيم الإيجابية لبناء جيل واع

تضمن اليوم الثاني أمس عقد محاضرة بعنوان "دعم القيم الإيجابية لبناء جيل واع" تحدثت خلالها شيماء عبد الرازق أخصائي التربية الخاصة بمدرسة أحمد زويل للغات، عن تعزيز القيم الإيجابية من خلال المؤسسة التعليمية، موضحة أهمية التعليم ودوره في تنمية المجتمع، بإتاحة فرص التعليم للجميع، توسيع آفاق التعلم وزيادة الوعي المعرفي والسلوكي، تنمية مهارات التفكير والإبداع، تعزيز قيم الانتماء والولاء والمواطنة، الأمر الذي يسهم بفعالية في بناء مجتمعات قوية ومستدامة.

أمسية شعرية

تلي ذلك أمسية شعرية ألقى خلالها الشاعر خالد الجمّال عددًا من قصائده الشعرية منها "صرخة تئن، امتى يا رب"، هذا إلى جانب رباعيات منفصلة.



ورشة فنية

واختتم اليوم بورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم تدريب الفنانة إيمان خالد.

اهتمام قصور الثقافة بالانشطة المقامة بقرى السويس

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقامة بقرية العمدة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، والإدارة العامة لثقافة القرية.