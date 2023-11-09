انت الان تتابع خبر صدمه تجاوزت الحدود بعد فضح فارق العمر بين نادين نجيم نسيب وحبيبها الجديد.. المفاجأة في ديانته التي حاولت اخفاءها عن الجميع!!.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استطاعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب تحقيق نجاح كبير خلال مسيرتها الفنية، حيث قدمت العديد من الأعمال على مدى طويل.دائما ماتكون الفنانة نادين نسيب محل تساؤلات الجمهور نظرا لشهرتها الكبيرة، حيث تسائل الجمهور عن فارق العمر بينها وبين حبيبها الجديد.

ومن خلال مصادر مقربة يمكن أن نؤكد أن خطيب نادين نسيب نجيم هو ناريك ناربيكيان، شاب سوري من مدينة حلب ويحمل الجنسية الأرمنية.

لم يعرف ما هي ديانة ناريغ ناربيكان، وهناك الكثير من الاشخاص الذين يقولون ان ناريغ يعتنق الديانة المسيحية مثل نادين نسيب نجيم التي تعتنق الديانة المسيحية كوالدها، ويظهر في احد الفيديوهات وهو يلبس عقد يحمل الصليب المسيحي

، ولكن لم يتم التاكد من صحة هذا الامر.وفي يوم 7 فبراير عام 1984، وُلدت الفنانة نادين نسيب نجيم أي أنها بلغت من العمر حاليًا 39 عامًا، فيما كشفت مصادر أن خطيبها يبلغ من العمر 43 عام.