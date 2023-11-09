انت الان تتابع خبر فخامة قصر محمد رمضان الجديد.. طول حمام السباحة سيصدمكم بلا شك!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحات فنية صور حصرية من قصر الفنان المصري محمد رمضان الجديد والذي قام بشرائه مؤخرا في السعودية.

محمد رمضان ظهر بمنزله في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، مشيرًا إلى أنه استلم بيته الجديد في البلد الأقرب إلى قلبه، داعيا الله أن يكون خير جار.وعبر حسابه بموقع إنستجرام نشر محمد رمضان مقطع فيديو يستعرض فيه منزله الجديد، وعلق كاتبًا: الحمد لله امبارح وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية مدينة الرياض اللهم بارك هذه الأرض المباركة واحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار ثقة في الله نجاح.

وبدى منزل محمد رمضان في السعودية فخما ويتكون من طابقين وحمام سباحة وأكثر من غرفة، وانهالت التعليقات من جمهوره لتهنئته.وجاءت تعليقات المتابعين كالآتي: بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يزيدك من فضله ونعيمه يا نجم النجاح والكفاح، الله يسعدك ويوفقك ويرزقك دائما وأبدًا تستاهل كل الخير أغلى الغاليين، حبيبنا وجارنا الرائع أهلا وسهلا فيك.وبعد طرح أحدث أغانيه، فوجئ الجميع من الفنان محمد رمضان بتقديم اعتذار لجمهوره، من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام.

بسبب أغنيته الجديدة "عيد ميلادي"، والتي تم طرحها مساء أمس (الاثنين)، حيث أكد أنه طلب من شركة الإنتاج تأجيل إصدار الأغنية، بسبب الوضع الراهن في غزة، ولكن الشركة رفضت طلبه، ولذلك طلب رمضان من متابعيه عدم سماعها.

وكتب رمضان في منشوره: "أغنية النهاردة عيد ميلادي، مع المغني سكيلز، طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب، ولازم أنزّلها النهاردة الساعة 5 على قناتي، لأن ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".