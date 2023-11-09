السبت.. عرض مسرحية "الحفيد" على المسرح القومي بالعتبة

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "الحفيد" اعتبارا من السبت المقبل الموافق ١١ نوفمبر الجاري، على المسرح القومي بالعتبة.

مواعيد عرض مسرحية الحفيد

"الحفيد" من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، ويقدم العرض يوميا ماعدا الأربعاء في تمام الثامنة والنصف مساء، وهو عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

نجوم مسرحية الحفيد

مسرحية الحفيد من بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب"، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.

أجندة عمل "بيت المسرح" خلال الفترة المقبلة

يذكر أن المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، قد عقد اجتماعا مع مديري فرق البيت الفني للمسرح، لمناقشة خطة عروض الفني للمسرح للعام الجديد تمهيدا لعرضها على الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى جانب مناقشة المشروعات الجديدة التي المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة ومنها مشروع مسرح مصر.

حيث وجه المخرج خالد جلال، الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، لدعمها الدائم ومساندتها لخطة عروض البيت، خلال الاجتماع الذى عقده مع مديري الفرق الفنية بالبيت الفني للمسرح، كما وجه الشكر للعاملين بالبيت الفنى للمسرح لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية.

تناول الاجتماع الإطلاع على خطة العروض المسرحية فى الشهور المتبقية من العام الحالي، وايضا الإطلاع على الاستعدادات الخاصة بافتتاح مسرح مصر، كما ناقش الاجتماع خطة البيت لعام ٢٠٢٤ المزمع الإعلان عنها مطلع العام المقبل، كما تم استعراض حصاد ١٠ أشهر من خطة البيت الفني للمسرح، والتى كان نتاجها ١٧ عرضًا مسرحيًا جديدًا لمختلف فرق البيت الفني هم: "حلمك علينا" عرض تخرج الدفعة الثالثة من ورشة ابدأ حلمك، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج مسرح الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكي" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي، "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، "ستوكمان" إنتاج فرقة مسرح الغد، "باب عشق" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "قبل الخروج" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "جنة كوكي" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "توتة توتة" أول عروض فرقة المواجهة والتجوال، وضمن مبادرة ولد هنا "يوم عاصم جدا" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.