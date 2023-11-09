"الوطنية للإعلام": تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والوعاظ من خلال تدريبات عملية باستديوهات الإذاعة والتليفزيون

القاهرة - محمد ابراهيم - في الأسبوع الأول من فعّاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية لدى الأئمة والوعاظ بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والذي بدأ الأحد الماضي، فقد تلقّى المتدربون محاضرات مكثّفة في فنون الإلقاء والإقناع بالصوت والتأثير في الجماهير، والتدريب على اكتساب المهارات اللغوية في العمل، وكيفية مواجهة مواقف حرجة، واكتساب مهارات الحديث للراديو من خلال الارتجال والتركيز والتجنّب، واختيار زاوية الحديث، والتدريب على فنون التصوير والإضاءة، وتصوير حديث مباشر بكاميرا واحدة، والتدريب على كيفية كتابة محاور للحديث المباشر، وكيف تصحح ما تكتبه لنفسك بنفسك، وقد تلقّى المتدربون التدريبات العملية داخل ستديوهات الإذاعة والتليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، وتنفيذ تدريب عملي ساهم بشكل مباشر وكبير في الاستفادة من الدورة التدريبية.

وقد حاضر في الدورة خلال هذا الأسبوع، نخبة من الأساتذة والمتخصصين والإعلاميين.

وجاءت تلك الدورة في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم، وتمكينهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة، وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرّفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتُسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

وتضم تلك الدورة عدد 30 من الأئمة والوعاظ، وتستمر لمدة أسبوعين.