الاحتياجات النفسية للمراهق" و"العنف ضد المرأة" ضمن نقاشات ثقافة بورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة بورسعيد مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى المعد خلال شهر نوفمبر الحالي.

وفي السياق أقامت مكتبة طفل للقوات المسلحة، أمس الأربعاء، محاضرة بعنوان "التغيرات النفسية في فترة المراهقة" بالمدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات.



تحدثت خلالها شيماء حمزة - أخصائي إرشاد نفسي وأسري، عن مرحلة المراهقة وخصائصها، والاحتياجات النفسية للمراهق في تلك الفترة.



مشيرة إلى ضرورة التواصل مع الأبناء في تلك المرحلة العمرية الهامة والسماح لهم بالتعبير عن أنفسهم، ومشاركتهم مشكلاتهم وأمورهم الحياتية، لجعلهم أشخاصا أكثر توازنا وتواصلا مع الأفراد المحيطين بهم في المجتمع.

واستمرارًا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، شهدت المدرسة محاضرة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" ضمن نشاط مكتبة طفل حديقة الأمل.

سماح حامد تتحدث عن مفهوم العنف وأشكاله



تحدثت خلالها سماح حامد - مدير مركز النيل للإعلام وعضو المجلس القومي للمرأة، عن مفهوم العنف وأشكاله ومنها النفسي، العاطفي والجسدي واللفظي، موضحة آثاره السلبية على صحة المرأة كونه يعد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم.

ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة ورفع الوعي المجتمعي



واختتمت حديثها بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة ورفع الوعي المجتمعي لديها من خلال تعريفها بحقوقها، وكذلك تمكينها اجتماعيا بتعزيز أدوراها القيادية في المجتمع، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.