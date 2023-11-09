انت الان تتابع خبر هذه السيدة المسنة كانت فنانة شهيرة طُردت من مصر وأحرقت قلب فاتن حمامة وتوفيت منبوذة في دار المسنين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - جمالها وأناقتها كانت السبب وراء دخولها الوسط الفني واختيارها لتقديم الأدوار الرومانسية، حيث كانت واحدة من أجمل نجمات الفن بالوطن العربي، وتعد حياتها مليئة بالأسرار والمعلومات التي قد لا يعرفها الجمهور.

إنها الفنانة هالة شوكت وهي ممثلة سورية ولدت في 18 مارس عام 1930 بمدينة درعا جنوب سوريا، ورحلت عن عالمنا في 28 أبريل عام 2007.اسمها الحقيقي فاطمة توركان شوكت، لها أصول تركمانية، وهي تجيد اللغة التركية بطلاقة، وانتسبت إلى نقابة الفنانين في سوريا في 1968.

تزوّجت مرتين، الأول كان رجل أعمال وانفـ.صلت عنه بعد دخولها التمثيل والثاني أنجبت منه 3 أبناء هم: “جميل”، و”سحر”، و”مأمون”، ولقبت هالة بـ “الأم الحنون”.

بدأت مشوارها الفني في سوريا، ولكنها انتقلت إلى مرحلة النجومية والشهرة بعد زيارتها إلى مصر، حيث اكتشفها المخرج المصري عاطف سالم الذي اختار لها اسم “هالة”.

وقدمها المخرج عاطف سالم بطلة لفيلمه “موعد مع المجهول” عام 1959 أمام الفنان المصري العالمي عمر الشريف، ومن شدة جمالها توالت عليها العروض لتقدم أعمالًا مميزة بمصر وسوريا.

ووفقًا للتقارير فإن الفنانة السورية هالة قد تسببت في غـ.ضب الفنانة المصرية فاتن حمامة، وذلك بعدما تهافت عليها المنتجون في مصر للتعاقد معها ووصفتها فاتن بأنها “خطر على السينما المصرية”.

وبعدها فوجئت هالة بفسح العقود معها وطردها خارج مصر بعد انتهاء فترة إقامتها لتقرر بعدها العودة لوطنها سوريا ورغم محاولاتها لدخول مصر إلا أنها بائت بالفشل حيث تم منعها.قضت أيامها الأخيرة في دار السعادة للمسنين بدمشق الذي دخلته برغبتها رغم امتلاكها بيتًا فاخرًا وعن سبب دخولها لهذه الدار قالت إنها مناسبة للمسنين الذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم.

أول أعمال هالة شوكت كان في مصر عام 1959 وهو فيلم “موعد مع المجهول” أمام عمر الشريف، وأول فيلم لها بسوريا عام 1965 وهو “لقاء في تدمر”.

ثم أخذت بعدها شهرة واسعة في المجال الفني بمصر وبسوريا، ومن أبرز أعمالها بالسينما: “وطني حبي”، “القادسية”، “غزلان”، “اللص الظريف”، “الثعلب”، “سواق التاكسي”، “سائق الشاحنة”.

ومن أعمالها في الدراما التليفزيونية: “عودة غوار”، “المرحون”، “حارة نسيها الزمن”، “يوميات جميل وهناء”، “كسر الخواطر”، “الفصول الأربعة”، “الخوالي”، “أيام شامية”.

وظهرت الفنانة السورية هالة في مسلسلات أخرى منها: “عشتار”، “أبو المفهومية”، “درب التبان”، “نمر العدوان”، “ليالي الصالحية” وغيرها.