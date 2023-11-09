انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية.. زفاف ميرفت أمين للمرة التاسعة يفجر ضجة.. لن تتخيل من هو العريس! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناقل الجمهور خبر زواج الفنانة ميرفت امين بشكل كبير للغاية، حيث أدعت عدة صفحات زواجها من رجل أعمال مصري في سرية تامة مؤخراً، الأمر الذي فجر ضجة.

واكد الرواد انها أصبحت الزيجة التاسعة للفنانة ميرفت امين في حياتها وهي تقترب من عمر 80 عاماً ويفصلها أقل من 5 سنوات.وزعمت الصفحات أيضاُ إهداء زوج ميرفت أمين الجديد لها ممتلكات فاخرة بمناسبة زواجهما.

تلك الشائعات تسببت في شعورها بالحزن والغضب بسبب تداول أخبار غير حقيقية عنها في الوقت الذي تبتعد فيه عن الأضواء.

وحرصت ميرفت أمين على نفي الشائعة سريعاً بتصريحات صحفية أكدت بها أنها لم تتزوج وغاضبة وحزينة من تداول هذه الشائعات خاصة انها بعيدة عن الأضواء وتعيش حياتها في هدوء، بالإضافة إلى انها شائعة متكررة وكانت آخرها في بداية العام الجاري بجانب شائعات وفاتها التي تحزنها