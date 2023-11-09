انت الان تتابع خبر في العناية المركزة ودخل في غيبوبة!! بيان مفاجئ من ميمي جمال بشأن الفنان صلاح السعدني! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في لقاء تلفزيوني مع برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد"، كشفت الفنانة المصرية ميمي جمال عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير صلاح السعدني، بعد شائعات تدهور صحته ونقله للعناية المركزة.

وحرصت ميمي جمال على طمأنة الجمهور على صحة الفنان صلاح السعدني، مؤكدة أنه بخير وصحته جيدة، وليس كما يتردد عبر السوشيال ميديا، حول تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة.وأكدت أنه منعزل في منزله لا يتحدث مع أحد، مضيفة: "عايش حياته مع نفسه بيحب الكنبة أوي"، مؤكدة أنها تتواصل مع الفنان أحمد صلاح السعدني للاطمئنان على حالة والده باستمرار.

وفي وقت سابق، نفى عضو نقابة المهن التمثيلية عزوز عادل، الشائعات التي انتشرت عن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.

وقال عادل عزوز إن شائعة وفاة صلاح السعدني لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أنه تواصل مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية باستمرار مع السعدني وعائلته للاطمئنان عليه.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها السعدني هو مسلسل “القاصرات” عام 2013، ألفته سماح الحريري، وأخرجه مجدي أبو عميرة وشاركه البطولة داليا البحيري، لقاء سويدان، نهال عنبر، محمد محمود، منة عرفة، ملك زاهر ومي الغيطي.