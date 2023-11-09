نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المخرج خالد جلال يفتتح مسرحية "نور في عالم البحور" على مسرح متروبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "نور في عالم البحور"، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس على مسرح متروبول.

مسرحية نور في عالم البحور

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي، وهو ضمن خطة العروض المسرحية للبيت الفنى للمسرح التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى بالعتبة.

صناع العرض المسرحي “نور في عالم البحور”

العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى، موسيقى وألحان هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، ملابس مروة عودة، استعراضات مناضل عنتر، ماسكات حنا حبشي، أعمال نحت مصطفى فكرى.

"نور فى عالم البحور" بطولة النجم محمد عادل، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، أحمد حلمي.

١٧ عرضًا مسرحيًا لبيت المسرح خلال الشهور المقبلة

تناول المخرج خالد جلال في الاجتماع الذي عقده مؤخرًا الإطلاع على خطة العروض المسرحية فى الشهور المتبقية من العام الحالي، وايضا الإطلاع على الاستعدادات الخاصة بافتتاح مسرح مصر، كما ناقش الاجتماع خطة البيت لعام ٢٠٢٤ المزمع الإعلان عنها مطلع العام المقبل، كما تم استعراض حصاد ١٠ أشهر من خطة البيت الفني للمسرح، والتى كان نتاجها ١٧ عرضًا مسرحيًا جديدًا لمختلف فرق البيت الفني هم: "حلمك علينا" عرض تخرج الدفعة الثالثة من ورشة ابدأ حلمك، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج مسرح الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكي" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي، "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، "ستوكمان" إنتاج فرقة مسرح الغد، "باب عشق" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "قبل الخروج" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "جنة كوكي" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "توتة توتة" أول عروض فرقة المواجهة والتجوال، وضمن مبادرة ولد هنا "يوم عاصم جدا" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.