نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية نسرين طافش في فيلم”جوازة توكسيك” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة نسرين طافش تصوير مشاهدها في فيلم”جوازة توكسيك”، والذي من المقرر عرضه خلال الفتره المقبلة، وتجسد خلاله شخصية زوجة الفنان تامر هجرس.

فيلم “جوازة توكسيك”



فيلم “جوازة توكسيك”بطولة ليلى علوي، تامر هجرس، بيومي فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، وغيرهم من الفنانين.

مشاركة نسرين طافش في فيلم “السيستم”

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة نسرين طافش، حاليًا في فيلم "السيستم"، وتجسد خلال الأحداث دور سيدة تُذعى "عائشة"، تعاني من عقدة تجاه الرجال، وهي أيضًا شخصية جميلة وواثقة من نفسها، لكنها مرت بتجارب صعبة في حياتها أثرت على علاقتها بالرجال، ونتج عن ذلك تكوين عقدة لديها.

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقداتهم وتجاربهم السابقة.



من هم طاقم عمل فيلم "السيستم"؟

فيلم "السيستم" يضم مجموعة من نجوم الفن في بطولته، من بينهم الفنانين طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي، ويتميز بمشاركة العديد من ضيوف الشرف من بينهم محمد علي رزق. الفيلم من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.

آخر أعمال نسرين طافش “ أخي فوق الشجرة”



وجدير بالذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم،



ويسجل الفيلم ثاني تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادي الرجال السري" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذي تم عرضه عام 2019.

شخصية نسرين طافش في فيلم أخي فوق الشجرة



وجسدت نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهي الشخصية البدينة التي جسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذي يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات.