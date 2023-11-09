نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعماً لأهالي غزة.. الليثي وحنان وعامر يطلقون أوبريت "يا فلسطين" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح عدد من نجوم الغناء الشعبي أوبريت “يا فلسطين”، وهو العمل الذي يأتي في ظل الأوضاع الحياتية الصعبة على الشعب الفلسطيني في ظل الحرب عليهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي من أول شهر أكتوبر الماضي.

الفنانين المشاركين في الأغنية

الأغنية يشارك فيها عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي ومنهم حمادة الليثي وحنان أحمد، أحمد عامر، محمد سلطان، عمرو سلامة، أحمد الباشا، حمزة الصغير، اسامة عوض، يارا حبيب، حمدي إمام.

والأبريت حقق ما يقارب الربع مليون مشاهدة عقب طرحه بأيام قليلة على موقع يوتيوب وهو من كلمات سامح الكومي، ألحان حمادة المهدي، توزيع نوار البحيرى، هندسة صوتية محمد جودة، مدير تصوير محمود نانسى مونتاج واخراج احمد تيمو.

وأكدت الجهة المنتجة للأغنية أنه سيجري تخصيص إجمالي أرباح أوبريت «يا فلسطين»، وكذلك أجور الفنانين المشاركين، إلى أهالي غزة، تضامنا مع الفلسطينين.

كلمات أوبريت “يا فلسطين”

وتقول كلمات الاغنية:

“يافلسطين انتي لينا ومش هياخدك حد غيرنا يافلسطين مهما يحصل بكرة تاني هترجعيلنا قلبنا محروق عليكي مالي عمال يجرا ليكي مهما عملوا ومهما حاولو ربنا معاكي وحاميكي انتي عرضي وارضي ياللي جوا في قلوبنا تملي بكرة نتجمع في غزة وبكرة في الاقصي نصلي بناسها الطيبين مسيرها بكرة اي محنة تعدي ومن خيرها هناكل حتي لو كان رغيف هيقضي وهنعدي الظروف”.

وتابعت كلمات الاغنية “الحمد لله قد اي تحدي هتفضل عايشة فينا وحبها هيذيد كمان جوانا ولو كان مين علينا كفاية ربك هوا بس معانا وبكرة تعدي بينا لحد يوم الدين علينا امانة احنا هنفضل ديما جنبك ولا اخر عمرنا بنحبك ياما حاولو سنين واتحدوكي ومحدش في الاخر غلبك لا هنرتاح ولا قلبنا يهدا غير لما نشوف يوم في البعدا يافلسطين مهما يحاربوكي متقوية بدم الشهداء ياما عملو المستحيل لكن انتي واقفة في وشهم وقوية ولا قدرو في يوم عليكي وعذبوكي بمنتهي الوحشية يارب احميها ديما من نفوس سودة وكمان مؤذية هتفضل هي عايشة حتي لو هنموت في يوم ونسيبها لا اخر يوم هنفضل كلنا عايشين بنحمي ترابها وحياه رحمة ولادها من انهاردة بجد مش هنسيبها انتي علي دينك وعهدك مش هينفع حد ياخدك انتي عارفة ابنك عنيد حتي لو هيموت في ارضك”.