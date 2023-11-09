نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل سلسلة أعظم السيمفونيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لأوركسترا القاهرة السيمفوني حيث يقام حفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وبمشاركة عازفة البيانو لورا ميكولا وذلك فى الساعة الثامنة مساء السبت المقبل 11 نوفمبر على المسرح الكبير.

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها رابسودية اسبانية لـ راڤل، رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف.

نبذة عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.

اوركسترا تشايكوفسكى الروسى بالمسرح الكبير

وسط حشد جماهيرى من محبي الموسيقى الكلاسيكية اقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الحفل الأول لأوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى الروسي بقيادة المايسترو Denis lotoev.

فعلى المسرح الكبير الذي علق لافتة كامل العدد وبموهبة مميزة أكدت فكرة توارث الجينات الفنية تالقت عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ) فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا لتشارك الاوركسترا في عزف كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكي واحدى مؤلفات الموسيقار المصرى الشهير راجح داوود بعنوان لحضة موسيقية وشاركاتها شقيقتها عازفة الكمان مريم ابو زهرة بعزف باسكاليا الكمان والفيولا هاندل -هالفورسين ونالت استحسان الحضور.



وبمهارة فائقة قاد المايسترو البارع Denis lotoev الأوركسترا الذى ضم مجموعة من أبرع العازفين ليستكمل برنامج الحفل بمتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف ويستمتع الحضور بمزيج فني شمل أعمالًا غربية ومصرية فى القالب الكلاسيكي.

وكان الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا قد احتفى بالاوركسترا وقائده وعازفيه باعتباره أحد أهم فرق الموسيقى الكلاسيكية في العالم، كما أشاد بالعازفة اميرة ابو زهرة مؤكدًا إنه ا إحدى المواهب المميزة التي ينتظرها مستقبل مشرق.