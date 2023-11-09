نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك فى الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر على مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية.

حفل أوبرا الإسكندرية

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى:"حكاية حب، على عش الحب، الحنة، بحلم بيك، كامل الأوصاف، القدس العتيقة، نسم علينا الهوى، قوللي عملك ايه، هان الود، لما رميتنا العين، أنا هنا يا بن الحلال، ع الرمله، عرباوي، بكره يا حبيبي، روحي وروحك، اسبقني يا قلبي، فوق الشوك "، أداء ألاء أيوب، سارة مجدي، فاطمة زين، يمنى حسن، أيمن مصطفي، السيد وهب الله، وائل أبو الفتوح، محمد الخولي.

نبذة عن فرقة أوبرا الإسكندرية

يذكر أن الفرقة تاسست عام 2004 حتى وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الأوبرا المتنوعة .

يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية قدمت حفلًا بقيادة مديره الفنى المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم ( فلوت )، نهى سامي ( أوبوا )، تامر كمال ( باصون ) وذلك في الجمعة الماضية على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

وتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.