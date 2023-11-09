نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويجز يثير الجدل بتواجده في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار مطرب الراب ويجز جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة توضح تواجده في أراضي فلسطين المحتلة.

نشر الفنان ويجز صورة عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، دون وجود أي تعليق على الصورة واكتفى فقط بوضع موقع غزة بفلسطين، مما يدل على تواجده في هذه المنطقة.

باللغة الإنجليزية.. ويجز يوجه رسالة لجمهوره في كندا

يواصل مطرب الراب ويجز دعمه لأهالي قطاع غزة ومساندتهم بعد الدمار الشامل الذي لحق بغزة بسبب الحرب التي شنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على أهالي فلسطين، وحرص ويجز على توجيه رسالة شديدة اللهجة باللغة الإنجليزية لجمهوره الكندي، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بمونتريال كندا، ولفت إلى أن الإعلام الغربي يزور الحقائق في حرب فلسطين وإسرائيل.

ويجز في حفله بكندا: هناك إبادة جماعية في غزة

وعبر مطرب الراب ويجز على دعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعن استيائه الشديد لما يفعله جيش الإحتلال ضد أهالي قطاع غزة، وقال ويجز في حفله بمونتريال بكندا: “الإعلام يكذب عليكم وأنا أعلم أنها ليست مفاجأة لبعض الناس ولكن هناك إبادة جماعية في غزة”.

وختم ويجز حديثه: “معظمكم عايش هنا وبيحتك مع اسمهم إيه واللي جمبيهم أو اللي ميعرفوش أصلا فأتمنى كله يبقى عنده الحاجة اللي بتقهرك إن في ناس معندهاش أدنى إحساس بالمسئولية ومتعرفش حاجة عن اللي بتحصل وبجد مغيبة، هل نحن ندين الإرهاب؟ نعم نحن ندين الإرهاب وقتل أكثر من 2000 طفل وندين أفعال أمريكا وإسرائيل والفصل العنصري ضد فلسطين”.