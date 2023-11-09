نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. الفرقة القومية العربية للموسيقى على مسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفل غنائى جديد بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك فى الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 10 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

ومن المقرر أن تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى باقة من أجمل الاغاني منها:" مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادي، زهره المدائن، اصبح الان عندي بندقية، يامسافر وحدك، انا وانت ظلمنا الحب، يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني "،اداء احمد عادل، هند النحاس، سعيد عثمان، سارة ذكي، محمد طارق، غادة ادم.

نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

حفل لفرقة الانشاد الديني في دار الأوبرا المصرية

من ناحية أخرى، تحيي دار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة الإنشاد الدينى، ضمن برنامج شهر نوفمبر، على خشبة مسرح الجمهورية، الأحد الموافق 19 نوفمبر، في الساعة الثامنة مساء، تحت قيادة المايسترو

عمر فرحات بمشاركة نجوم الفرقة.

يشارك في الحفل 8 مطربين هم: “أمنية سمير، إبراهيم فاروق، محمد عبدالحميد، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، حسام صالح، محمد نشأت”.

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، شاركت في إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.