نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الإسم الجديد لمسلسل ”أمير كرارة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغير أسم مسلسل أمير كرارة الجديد، من حرب طروادة إلى بيت الرفاعي، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.



وأعلن الفنان أمير كرارة عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وذلك بعد تعرضهم للقصف اليوم وقطع وسائل الاتصال عنهم اليوم من الكيان الصهيوني.



وكان أمير كرارة أبرز المساهمين في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية طوفان الأقصي.

آخر أعمال أمير كرارة

وفي سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة فيلم “ البعبع ” الذي عرض ضمن أفلام موسم الصيف، وشاركه البطولة كل من ياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور والطفل جان رامز، ويعد الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

كما قدم أيضا مسلسل “ سوق الكانتو ” والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، شارك في بطولة المسلسل كل من مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي وعبد العزيز مخيون وتامر نبيل ومها نصار، ويعد المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.