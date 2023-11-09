ياسمين رئيس تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتنقل إلى المستشفى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين رئيس، تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وشاركت ياسمين رئيس، الصورة لها من المستشفى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

على جانب آخر، نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى - ياسمين رئيس - ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

ودارت أحداث فيلم أنا لحبيبي في إطار رومانسي، حيث يتناول حياة ليلى، التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.

وروجت ياسمين رئيس، لأحدث أعمالها بصور من فيلمها الفستان الأبيض، الذي تلعب بطولته مع الفنان كريم فهمي، وأشارت ياسمين رئيس خلال بيان صحفي إلى أنها تلعب دور فتاة تدعى وردة وتعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة خلال أحداث الفيلم.

وتجرى أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير، والتي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر.