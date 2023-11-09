شاهد.. درة توجه رساله لجمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة درة ان توجه رسالة لجمهورها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت درة صور لها وعلقت عليها قائلة: "لم أنشر أي صور لي منذ أكثر من شهر. أنشر اليوم لأخبركم أنني هنا، وأفتقدكم وأحبكم جميعًا وسأظل إنسانًا وأعيش بالأمل في عالم أفضل".



وكانت النجمة درة قد شاركت في اطلاق مبادرة لوقف الإبادة الجماعية في غزة عبر موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي إنستجراموشاركت فيديو ظهر فيه عدد كبير من النجوم منهم يسرا وعمرو يوسف وأكرم حسني وهشام ماجد وكريم فهمي وشريف رمزي والمخرجةكاملة أبو ذكري وأمينة خليل وجومانا مراد وعمرو محمود يس وريهام ايمن والممثلة اللبنانية دارين حمزة النجمة فيدرا والتونسي محمد عليبن جمعة والفنانة التونسية عائشة بن احمد والاب بطرس دانيال وأيمن القيسوني والمخرجة اللبنانية نبال عرقجي والممثل اللبناني فؤاد يمين،ومجموعة من المؤثرين والإعلاميين الفلسطينيين الذين ظهروا فيه وهم يطالبون باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية والايطالية والألمانية بوقف قتل أهالي غزة ووقف الإبادة الجماعية كرسالة للعالم بلغاته المختلفة.



آخر أعمال درة



ويذكر أن آخر أعمال درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل “الأجهر”، الذي عرض في دراما رمضان الماضي.



أبطال مسلسل الأجهر



ومسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمدمجدي، محمد جمعة، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدريه طلبة، محمد التاجي، وآخرون من النجوم، وهومنتأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامي.