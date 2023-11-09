نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية نيللي كريم في مسلسل "فراولة" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نيللي كريم لتحضير مسلسلها الجديد بعنوان “ فراولة ” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وتجسد شخصية كوميدي حيث قدمت هذه التجربة سابقا خلال مسلسل “ 100 وش ” الذي حقق نجاح كبير في رمضان 2020.

شخصية نيللي كريم في مسلسل فراولة

تجسد نيللي كريم بمسلسل “ فراولة ” شخصية بنت حارس عقار في منطقة الزمالك، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات.

نيللي كريم تبدأ تصوير فيلم هابي بيرزداي

من ناحية أخرى، تبدأ نيللي كريم تصوير فيلم “ هابي بيرزداي ” ويشارك فيه كل من شريف سلامة وحنان يوسف، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أخر أعمال نيللي كريم

يشار أن نيللي كريم تألقت خلال موسم رمضان الماضي 2023 في مسلسل "عملة نادرة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.

كما شاركت نيللي كريم مؤخرًا، بفيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، وسر تعاونها من جديد مع المخرج ماندو العدل، بعد نجاح مسلسل "عملة نادرة".

فيلم "ع الزيرو" يناقش قصة إنسانية مهمة عن معاناة أب فقير بعد مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، ولكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء، وشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، من إخراج ماندو العدل.

كما شاركت نيللي كريم في فيلم “ فوي فوي فوي ” بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال، والذي مازال متربع على شباك الإيرادات، وشارك فيه كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، فيما ظهرت زوجته بسنت شوقي كضيفة شرف، ورُشح العمل لتمثيل مصر في الأوسكار.