انت الان تتابع خبر بعد بيومي فؤاد.. هجوم شرس من الجمهور على باسم سمرة والسبب صادم لا يصدق !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر الفنان المصري باسم سمرة "تريند" محرك البحث على "غوغل"، بعد ظهوره في فيديو وهو يعد المبلغ الذي سوف يتبرع به لصندوق الهلال الأحمر لدعم أهالي فلس.طين أكثر من مرة.

ونشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها في "إنستغرام" من داخل لوكيشن فيلمها الجديد "كتف قانوني"، وظهرت في الفيديو وهي تقول: "طبعاً كلنا مش هنوصف إننا زعلانين أو متضايقين قد إيه على اللي بيحصل لإخواتنا في فلسطين، لكن ده مش معناه إننا نتوقف عن الشغل، بالعكس هنشتغل ونشتغل ونجيب فلوس ونتبرع وكلنا نتبرع ولسه هنعمل أفلام وهنتبرع لأن مهنتنا مهمة شريفة ومحترمة". ثم وجّهت كلامها الى باسم مازحةً: "اللي مش هيتبرع هظبطه"، ليُخرج الأخير مبلغاً من المال ويعدّه أكثر من مرة قبل التبرع به، وهو ما دفع العديد من الجمهور للتعليق على الفيديو، مشيرين إلى أنه كان يجب عليه الابتعاد عن الكاميرا وهو يعُدّ مبلغ التبرع.

يُذكر أن فيلم "كتف قانوني" هو البطولة السينمائية الأولى لهالة صدقي في مشوارها الفني الطويل الممتد لأكثر من 30 عاماً، وقد أعلن عدد كبير من النجوم عن دعمهم لجهودها من خلال الظهور كضيوف شرف في الفيلم.