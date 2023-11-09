سلافة معمار تتألق في "الخائن" دراما اجتماعية عن الحب والخيانة

القاهرة - محمد ابراهيم - سلافة معمار تألقت في دراما اجتماعية عن الحب والخيانة، ووصفت سلافة معمار، تفاصيل شخصية "أسيل" التي تُجسدها في مسلسل "الخائن" قائلة: "امرأة تحاول أن تكون مثالية، وهي ذكية وصاحبة شخصية قوية، ورغم أن لديها ماضٍ أثر سلبًا على نفسيتها، وتسعى لتأسيس عائلة مليئة بالحب والاستقرار، إلا أن الحياة لا تسير دومًا وفق مخططاتها".

وأوضحت سلافة، في بيانٍ صحفي، إن المسلسل قائم على تيمة الحياة الزوجية والخيانة وفكرة العلاقات طويلة الأمد، معتبرة أن "هذه التيمة تربح دومًا في الدراما، وهي تتطرق إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة والعشيقة".

قصة مسلسل الخائن

تتحطم حياة الدكتورة أسيل المثالية عندما تكتشف أن زوجها سيف على علاقة بامرأة أخرى، ما يدفعها لسلوك طريق الانتقام.

أبطال مسلسل الخائن

أبطال مسلسل الخائن

سلافة معمار

قيس الشيخ نجيب

مرام علي

ريتا حرب

تاتيانا مرعب

جينا ابو زيد

خالد شباط

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مسلسل الخائن يتصدر الأعلى مشاهدة

تمكن مسلسل “الخائن” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح أولى حلقاته على منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل “الخائن” المركز الرابع من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة في مصر، حيث يتم عرض الحلقات على المنصة قبل عرضها على التليفزيون.

ومن جانبه، كشف قيس الشيخ نجيب، تفاصيل شخصية "سيف" الذي يُقدمها داخل الأحداث، قائلًا إنّ: "سيف، مهندس ناجح ذكي يطمح لإنجازات كثيرة في حياته، وتعرّف على زوجته خلال دراسته في أميركا، وأسسا عائلة ناجحة، وفي لحظة معينة تدخل امرأة أخرى إلى حياته، فيقع معها فعل الخيانة، وهو رجل انفعالي وعاطفي، يسير خلف أحاسيسه، وهذا يجعله يرتكب سلسلة أخطاء".

وتابع "سيف واجه مشاكل في نشأته مع والديه، فكان ضائعًا عاطفيًا، لذلك أحب امرأتين في الوقت ذاته، وهذه الفكرة مطروحة في علم النفس، وليست بعيدة الحدوث"، موضحًا أن "المسلسل عبارة عن دراما نفسية اجتماعية بامتياز، وتدور الحكاية حول الخيانة وانعكاسها على العلاقات الزوجية، والشخصيات التي تدور حولها".

فيما دافعت الفنانة مرام علي، عن "تيا" الشخصية التي تُجسدها داخل المسلسل، قائلة: "ليست شريرة بطبيعتها، لكن الظلم في الحياة قد يأخذنا أحيانًا إلى تصرفات غير راضيين عنها، ويحوّل المرء إلى شخص انتهازي وصولي، وإلاّ يبقى على طيبته وسجيته وسذاجته".

واستكملت "تيا أحبت رجلًا، يكبرها في السن، ووقعت في خطأ أوصلها إلى عواقب وخيمة، ومع مرور الوقت ترفض أن يشاركها أحد في سيف، لتمارس أفعالًا متهورة غير مدروسة".