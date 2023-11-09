ياسمين رئيس تمر بأزمة صحية مفاجئة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أوضحت الفنانة ياسمين رئيس عن تعرضها لوعكة صحية، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.



ياسمين رئيس تكشف عن تعرضها لوعكة صحية:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات،إنستغرام عبر خاصية ستوري صورة لها من إحد المستشفيات.



ما هي أحدث أعمال الفنانة ياسمين رئيس ؟

قامت الفنانة ياسمين رئيس مؤخرا بتشويق متابعيها وجمهورها عبر نشر صور لها من فيلمها الفستان الأبيض،والذي يشاركها بطولته الفنان كريم فهمي.

ما هي أحداث فيلم "الفستان الأبيض"؟

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار درامي، حول وردة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين رئيس وهي من حي فقير،و تعمل بمطعم وجبات سريعة خلال أحداث الفيلم.

وهي تستعد لحفل زفافها ولكن لسوء حظها يتلف فستان زفافها فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر.



وفي سياق متصل شاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم "انا لحبيبي" والذي يتم عرضه في السينما.

ما هي أحداث فيلم "أنا لحبيبي"؟

تدور أحداث فيلم "أنا لحبيبي" في إطار رومانسي حول ليلى التي تقع في حب شخص ولكن والدتها ترفض هذا الشخص، وترى إنه غير مناسب،فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.



من هم أبطال فيلم "أنا لحبيبي"؟

يضم فيلم "أنا لحبيبي" عدد من الفنانين من بينهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.