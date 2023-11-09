أصالة تستعد لحفل روائع بليغ حمدي.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تداول عدد من رواد مواقع الفيديوهات القصير تيك توك فيديو لأصالة وهي تحمل الدوف وتعزف عليه ويقف بجوارها أشهر عازف إيقاع سعيد الأرتيست.

حيث تقوم المطربة أصالة بعمل بروفات مكثفة استعدادًا لحفل روائع بليغ حمدي الذي يقام مساء اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

بليغ حمدي:

قدم الموسيقار بليغ حمدي باقة من أروع الألحان، واشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية "تخونوه"، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، فهو عشق عزف الة العود في عمر التاسعة، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993،وترك إرثًا فنيًا من الألحان المتنوعة.



تعرف على نجوم حفل روائع بليغ حمدي:

كشفت شركة "بنش مارك" عن تفاصيل حفل روائع بليغ حمدي والذي سيجمع أبرز نجوم الطرب، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويضم حفل "روائع بليغ حمدي" أهم نجوم الغناء وهم: أصالة، نانسي عجرم، صابر الرباعي، ماجد المهندس، طلال سلامة،بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



وصول نجوم حفل "روائع بليغ حمدي":

شارك الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض كي يستعدوا لحفل الخميس، ومن أهمهم: الفنان صابر الرباعي،أنغام،نانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.