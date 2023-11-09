أقل من شهر.. فيلم الخميس اللي جاي يحتل المركز الثالث ضمن قائمة أفلام الموسم

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم الخميس اللي جاي بطولة عمرو عبدالجليل تحقيق نجاح أرباحه واريراداته منذ بداية طرحه في السينمات المختلفة في 18 أكتوبر الماضي، ينافس على صدارة المراكز الأولى في ترتيب الشباك منذ أول يوم عرض له، لتبلغ إيراداته أمس فقط 56.711 ألف جنيه، ليقترب العمل بذلك من تحقيق ما يقرب من 3 ملايين جنيه إيرادات في أقل من شهر عرض، ويحتل المركز الثالث ضمن قائمة الأفلام المعروضة.

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

​​​​والفيلم بطولة النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب واسلام ابراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن اخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي ومحمد علي، وهو من انتاج محمود العشماوي وأحمد العشماوي وإبراهيم العشماوي.

قصة فيلم الخميس اللي جاي



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، حول قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، لسبب غير معروف مصدره، ومن ثم يضطر عمرو عبدالجليل وابنته مي كساب للعيش به، مما يجعلهما في مواجهة العديد من الأزمات التي تدور في سياق كوميدي مع تتابع الأحداث، وخلال الفيلم تجسد مي كساب شخصية تيك توكر مشهورة ومتزوجة من إسلام إبراهيم.

أحدث أعمال عمرو عبدالجليل

ومن ناحية اخري، يشارك الفنان عمرو عبد الجليل، حاليًا في فيلم “أولاد حريم كريم” هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» والذي طرح في السينمات المصرية، قبل 18 عامًا وتحديدًا عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، والفنان الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومحمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.



اخر اعمال الفنان عمرو عبد الجليل

ويذكر ان اخر اعمال الفنان عمرو عبد الجليل هو مسلسل «الضاحك الباكي»، الذي مثل من خلاله السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، كما تناول العمل الأحداث التي حدثت في مصر خلال عام 1910 وحتى 1949، بجانب ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضًا الحرب العالمية الثانية، وشارك في بطوله المسلسل مجموعة من النجوم منهم: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي هاجر الشرنوبي، وكريم عبد العليم، المسلسل تأليف محمد الغيطي إخراج محمد فاضل.