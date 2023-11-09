بعد اعتزاله.. علي قدورة يكشف الجانب الخفي من حياته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، اعتزاله الفن نهائيا، ونشر صورة له من أمام الكعبة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وكتب: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك.. أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتي، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا، ويا رب سامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني.

علي قدورة يكشف الجانب الخفي من حياته

وكشف علي قدورة عن تفاصيل برنامجه الجديد، المقرر عرضه أسبوعيًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كاشفًا تفاصيل أكثر عن طفولته حتى إعلان اعتزاله الفن، وقال قدورة في أولى حلقات برنامجه الجديد: والدي كان شغال منجد في إسكندرية.. وتعرضنا لأزمة مالية عام 2006 واشتد المرض عليه وتوفى، اشتغلت بعد وفاة والدي عند صديقه منجد لأنه كان سايبنا على الحديدة وكنت بساعد مع والدتي في المصاريف.

علي قدورة: اتخنقت من أي صنعة واتجهت للأغاني

وأضاف قدورة: أنا واخواتي كنا متفرقين بسبب أننا من زيجات مختلفة، ولاقيت نفسي مع الوقت من الدلع بروح في حته تانية، طول عمري بكره لفظ اليتيم.. ودخلت صنايع على الرغم إني كنت شاطر بس علشان مكنش في فلوس، أول من اكتشف موهبتي أصدقائي وأول كلمة اتقالت ليّ أنت نجم، عملت مهرجان أنا وصحابي في البداية وكنا بنروح أفراح دون مقابل، لما كنت بشتغل أنا وخالي في التنجيد حسيت أن القطن ملى صدري ومش قادر أشتغل، واتخنقت من أي صنعة واتجهت للأغاني.

علي قدورة يتلو آيات من القرآن الكريم

ومن جانبه، شارك مطرب المهرجانات علي عبد القادر السيد الشهير بـ علي قدورة متابعيه مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بعد اعتزاله الغناء الفترة الماضية، نشر قدورة مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يتلو آيات من القران الكريم من سورة النور، وبالأخص قوله تعال: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ».

من هو علي قدورة؟

بدأ مشواره الغنائي مع حمو بيكا وفيجو الدخلاوي بتكوينهم فريقا VIP، بداية شهرة علي قدورة وحمو بيكا بعد نجاح مهرجان بعنوان أنا حبيتك وجرحتيني، الأغاني التي يشارك بها دائما تحقق أرقامًا عالية على منصات الموسيقى، نشب بينه وبين حسن شاكوش خلافات بسبب نجاح المهرجانات التي تشاركا فيها، حصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية في عام 2021، تفكك فريق VIP ونشب بينه وبين حمو بيكا خلافات، آخر أغانيه بعنوان نفديك يا فلسطين منذ يومين مع حمو بيكا، أعلن اعتزاله الغناء عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أشهر أغانيه: "وداع يا دنيا وداع، شمس المجرة، رب الكون ميزنا بميزة، أنا حبيتك وجرحتيني، فكست ارتباطي"، حذف جميع أغانيه من على قناته الرسمية بيوتيوب.