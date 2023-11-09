خالد سرحان: "طز في بيومي فؤاد.. لكن كفاية شتيمة فيه"

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أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان خالد سرحان عند الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الفنان بيومي فؤاد بسبب تصريحاته النارية في موسم الرياض عن الفنان محمد سلام.



وكتب الفنان خالد سرحان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا للعلم بالنسبة ليّ طظ في بيومي فؤاد عادي، بس بصراحة كفاية شتيمة فيه بقى.. هو ما كفرش وعبد الإله.. بس الرحمة يا مؤمنين".

بيومي فؤاد يتصدر التريند



آثار الفنان بيومي فؤاد جدلًا واسعًا، وتصدر محرك البحث “جوجل” بعد عدة تصريحات له، بعد انتشار فيديو له يهاجم فيه زميله الفنان محمد سلام، ذلك جاء بعد قرار محمد سلام بانسحابه وعدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" التي تُعرض في موسم الرياض تضامنًا مع أحداث غزة.

وكان قد تعرض بيومي فؤاد لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، ومن عدد من نجوم الوسط الفني والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن أبرزهم المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة لبني ونس، ووفاء مكي، المؤلف عبد الرحيم كمال، والإعلامية مفيدة شيحة، عمر حسن يوسف، وغيرهم من نجوم الفن.

كما تعرض بيومي فؤاد لحملة شرسة وحملات للمطالبة بمقاطعه أعماله بعد تصريحاته في موسم الرياض أثناء عرض مسرحيته "زواج إصطناعي"، وخسارة أكثر من 900 ألف متابع.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام



وكان قد انتقد بيومي فؤاد لموقف محمد سلام وانسحابه من موسم الرياض 2023 قبل ساعات من افتتاحه، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته"، وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور.

ثم أكمل بيومي فؤاد حديثه للجمهور، قائلًا: “مش جايين نضحككم.. نحن نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا”. اخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقاده.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني إلى محمد أنور كان يجب أن ينتحروا".



وأردف بيومي حديثه، قائلًا: "أولًا لمحمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: “من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.