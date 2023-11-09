أمس.. فيلم "سكر" يكتفي بـ 3 آلاف جنيه إيرادات

القاهرة - محمد ابراهيم - عرض فيلم سكر من بطولة ماجدة زكي بدور العرض السينمائي خلال الشهر الماضي، ويمثل العمل عودة ماجدة إلى السينما بعد غياب 22 عامًا، واكتفى الفيلم أمس بحصد إيرادات 3 آلاف جنيه، وضعته في المراكز الأخيرة بترتيب الشباك، في شباك التذاكر السعودي نجح في تصدر الترتيب متفوقًا على الأفلام المعروضة في نفس الفترة.

فيلم "سكر"

يعد فيلم سكر أول فيلم استعراضي غنائي متميزة من نوعها في الشرق الأوسط، وموجه للعائلات خاصة فئة الأطفال، ومن سيناريو وحوار ورؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي، الفيلم مأخوذ من رواية صاحب الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وكان أعلن في البداية عن طرحه كمسلسل من 8 حلقات على منصة شاهد، ولكن تم تغيير الاتجاه وطرحه كفيلم سينمائي ومن المقرر طرح عدة أفلام غنائية في الفترة المقبلة.



أبطال فيلم "سكر"

فيلم سكر من بطولة ماجدة زكي، محمد ثروت، معتز هشام، حلا الترك، ريهام الشنواني، وياسمينا العبد، مع عدد من الأطفال والشباب وضيوف الشرف منهم أشرف زكي وعباس أبو الحسن وإسلام إبراهيم، والعمل مأخوذ عن رواية صاحب الظل الطويل لـ الأمريكية جين ويبستر.

قصة فيلم "سكر"

تدور أحداث فيلم الخميس إللي جاي في إطار كوميدي داخل قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، حيث تجسد بطلته مي كساب شخصية "تيك توكر" شهيرة، تتعرض لعدة مواقف طريفة خلال الأحداث، ويجسد عمرو عبدالجليل شخصية والدها، ومتزوجة من الفنان إسلام إبراهيم.

أغنية «نصحو ننام ما بين الألف واللام»

نشرت أغنية من العمل تحمل أسم «نصحو ننام ما بين الألف واللام» ويشارك في غنائها ماجدة زكي ومحمد ثروت وحلا الترك ومعتز هشام وعدد من الأطفال المشاركين في المسلسل، وجاءت كلمات الأغنية:«أهلا في بيت الأيتام لا لا لا لا لا لا لا لا أهلا في بيت الأيتام لا لا لا لا لا لا لا لا..أريد مزيدا من الطعام لا لا لا لا لا لا لا لا..كراس ويعض الأقلام لا لا لا لا لا لا لا لا.. شمعة أخاف من الظلام لا لا لا لا لا لا لا لا هل تسمحي لي بالكلام لا لا لا لا لا لا لا لا.. لأ نصحو وننام ما بين الألف واللام لا نصحو وننام ما بين الألف واللام».

آخر اعمال ماجدة زكي في

يذكر أن آخر اعمال ماجدة زكي هو فيلم إتفرج يا سلام في 2001، والذي شاركت في بطولته مع هاني رمزي، ماجد المصري، حنان ترك، عبير صبري، مصطفى شعبان، ويوسف داود، والعمل من تأليف محمد صفاء عامر وإخراج محمد كامل القليوبي، كما شاركت في مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2021، وشاركها البطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم وأحمد فؤاد سليم والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

