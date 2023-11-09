بعد إثارته الجدل.. ما هي أحدث أعمال ويجز

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار مطرب الراب ويجز، حيرة وقلق جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشارك ويجز، الصورة عبر خاصية ستورى على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، دون التعليق على الصورة واكتفى فقط بوضع لوكيشن موقع غزة بفلسطين، مما يوحي بأنه متواجد في هذه المنطقة.

وبعد إثارة ويجز للجدل بسبب الصورة الفلسطينية، يكشف لكم دوت الخليج الفني احدث أعمال ويجز الفترة القادمة في السطور التالية.

أحدث أعمال ويجز

كشف مطرب الراب ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن أول تعاون مع فرقة الصواريخ على مسارح لندن، ومن المقرر أن يكون في 5 أكتوبر المقبل، وشارك ويجز البوستر الدعائي لحفله في لندن الذي يجمعه بالصواريخ عبر خاصية الأستوري بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها: «أراكم في لندن قريبا».

كما يستعد النجم ويجز، لإحياء خامس حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في فلوريدا، اليوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، وذلك بعد إحيائه حفله الأول في تورنتو، والثاني في مونتريال، وحفله الثالث نيويورك، أما حفله الرابع أحياه يوم الثلاثاء 31 أكتوبر في واشنطن.

ويجز يوجه رسالة لجمهوره في كندا

ومن ناحية أخرى، يواصل مطرب الراب ويجز دعمه لأهالي قطاع غزة ومساندتهم بعد الدمار الشامل الذي لحق بغزة بسبب الحرب التي شنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على أهالي فلسطين، وحرص ويجز على توجيه رسالة شديدة اللهجة باللغة الإنجليزية لجمهوره الكندي، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بمونتريال كندا، ولفت إلى أن الإعلام الغربي يزور الحقائق في حرب فلسطين وإسرائيل.

آخر أعمال ويجز

ويذكر ان آخر أعمال ويجز طرحه لأغنية "إيه الدنيا" التي حققت نجاحا كبيرا، والتي أطلقها ضمن أعمال موسم عيد الأضحى الفنية، وتتضمن كلمات أغنية إيه الدنيا لمطرب الراب ويجز الأتي: «الدنيا ايه، غير كام جدع بمسي عليه، غير كام حسود تودي عليه، معايا ما يكفي اجبي عليك، الدنيا ايه، غير كام جدع بمسي عليه، غير كام حسود تودي عليه، معايا ما يكفي اجبي عليك، ايدي طايلة وبتوصل، تعاديني دغري هتتحسر، وبتفصل M1000، فيها اول متعصب، فيها تاني ع الحامي، انا ع المارد الالماني، فين الكترة ف الغفلة».