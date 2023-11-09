بعد إثارته الجدل.. ماذا فعل ويجز لـ فلسطين؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار مطرب الراب ويجز، حيرة وقلق جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشارك ويجز، الصورة عبر خاصية ستورى على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، دون التعليق على الصورة واكتفى فقط بوضع لوكيشن موقع غزة بفلسطين، مما يوحي بأنه متواجد في هذه المنطقة.

ماذا فعل ويجز لـ فلسطين؟

نشر مطرب الراب ويجز فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وتحدث ويجز في الفيديو أحداث القضية الفلسطينية، وذلك في أثناء إحيائه لإحدى حفلاته في كندا، وقال: “معظمكوا عايش هنا، وبيحتكوا مع اللى جمبيهم أو اللي ميعرفوش أصلًا، فأتمنى إن يكون كل حد عنده نفس الدافع اللى جواك ده، وإن يكون اللى بيقهرك إن فى ناس معندهاش أدنى إحساس بالمسؤولية، وفى ناس ماتعرفش أي حاجة عن اللى بيحصل، وناس فعلًا مغيبة، ولكن وسائل الإعلام مش بتوصل الحقيقة، وده شيء مش جديد، بس إحنا أكيد نقدر نموت الإرهاب”.

ويجز يدعم أهالي قطاع غزة

يواصل مطرب الراب ويجز دعمه لأهالي قطاع غزة ومساندتهم بعد الدمار الشامل الذي لحق بغزة بسبب الحرب التي شنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على أهالي فلسطين والتي أدى لاستشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين الأبرياء وقصف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس، وآخرها مجزرة مخيم جباليا والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل نتج عنها استشهاد الآلاف، تحدث ويجز خلال استضافته في احد اللقاءات التلفزيونيه، عن القضية الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة خلال حربهم في الوقت الحالي مع الاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن غضبه واستيائه بسبب عدم تحدث القائمين على منظمات حقوق الإنسان بشأن الشعب الفلسطيني.

ويجز: "الكيان الصهيوني سيزول قريبًا"



عبر مغني الراب ويجز، عن غضبه تجاه الهجوم على مدخل مستشفى الشفاء في غزة وسيارات الإسعاف، ونشر تعليقًا على حسابه في تطبيق Instagram قائلًا: “الاحتلال لن يتمكن من كبح عزيمتنا، وكلما يزيد تصعيدهم، يزيد فرصة مقاومتنا.. كل شيء يكرههم ويرغبون في زواله، سيحدث ذلك بلا شك في المستقبل القريب"، بينما شارك ويجز في مظاهرات احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي في نيويورك، وبعد ذلك ألقى كلمة أمام الجمهور على قناة "الجزيرة مباشر"، حيث تحدث عن العديد من القضايا الحساسة في الصراع الفلسطيني.. على سبيل المثال، هل تعتقدون أن جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA) لا يعرف ما يحدث في غزة؟! بالطبع، هم يعلمون بالضبط ما يجري هناك، والأحداث في غزة تتبع خطة واستراتيجية محددة، ونحن ملتزمون بالصمود والتصدي لهذه التحديات بكل إصرار".

آخر أعمال ويجز

ويذكر أن آخر أعمال ويجز طرحه لأغنية "إيه الدنيا" التي حققت نجاحا كبيرا، والتي أطلقها ضمن أعمال موسم عيد الأضحى الفنية، وتتضمن كلمات أغنية إيه الدنيا لمطرب الراب ويجز الأتي: «الدنيا ايه، غير كام جدع بمسي عليه، غير كام حسود تودي عليه، معايا ما يكفي اجبي عليك، الدنيا ايه، غير كام جدع بمسي عليه، غير كام حسود تودي عليه، معايا ما يكفي اجبي عليك، ايدي طايلة وبتوصل، تعاديني دغري هتتحسر، وبتفصل M1000، فيها اول متعصب، فيها تاني ع الحامي، انا ع المارد الالماني، فين الكترة ف الغفلة».