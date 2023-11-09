انت الأن تتابع خبر الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 مترجمة على قناة الفجر الجزائرية عثمان يرفض دفع الضرائب والشيخ ايمرة يتدخل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق مسلسل المؤسس عثمان حلقة اليوم والتي من المقرر أن تذاع على شاشة قناة الفجر الفضائية، حيث ستذاع الحلقه 135 مساء اليوم وبالتحديد في تمام الساعة ال 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، يذكر أن قناة اي تي في التركية كانت قد قامت بعرض المسلسل باللغة التركية مساء أمس الأربعاء.

أحداث قيامة عثمان الحلقة 135 مترجمة

واستطاع مسلسل عثمان أن يجذب عدد كبير من المتابعين خاصة في مصر الوطن العربي نظرا لاحداثه الشيقة المتميزة التي تحدث في فترة تاريخية حقيقية حدثت في القرن الثالث عشر الميلادي أثناء فترة حكم الدولة البيزنطية، حيث يرغب عثمان في تأسيس دولته بعد وفاة والده أرطغرل بن سليمان شاه ويواجه عدد من العقبات أبرزها عمه دوندار وهجمات من المغول والروم والصليبيين لمنع تأسيس دولته، وجاءت أحداث الحلقه 135 بعد عرضها على شاشة قناه اي تي في التركية عنيفة وشرسة للغاية حيث سيقوم لاروزا وبرستيج بمساعدة أيغول نيكولا على الخروج والهروب من القلعة، كما تتجه أنظار الحلقة لمعرفة مصير نيكولا بعد تعرضه للطعن في الحلقة السابقة ولكن سيتم معالجة نيكولا من الإصابة ولن يموت.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135

ويمكنك الآن استقبال قناة الفجر الجزائرية التي ستعرض الحلقة 135 من مسلسل قيامة عثمان عبر جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 5000.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.