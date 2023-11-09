نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لـ أزمة صحية.. تعرف على آخر أعمال ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين رئيس، تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وشاركت ياسمين الصورة لها من المستشفى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وبعد تعرضها لوعكه صحية، يستعرض لكم دوت الخليج الفني اخر اعمال ياسمين رئيس في السطور التالية..

اخر أعمال ياسمين رئيس في السينما

شاركت ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري، ودارت أحداثه في إطار رومانسي، حيث يتناول حياة ليلى، التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة، يشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس في فيلم خطة مازنجر

كما شاركت ياسمين رئيس في فيلم خطة مازنجر وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، قصة الفيلم تدور في إطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق فيقعوا في ورطة أكبر، شارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز.



آخر أعمال ياسمين رئيس في الدراما

وأيضا شاركت في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة كل من عمرو سعد، مصطفى شعبان، دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، فرح يوسف، عبد الرحمن القليوبي، محمد التاجي، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، ليلى حسين، وليد فواز، لمى كتكت، رانيا يوسف، وغيرهم من الفنانين إخراج أحمد خالد موسى، وشاركت أيضًا في مسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، ثم تتعاقد على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام النجم آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.