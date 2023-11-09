نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لوعكه صحية.. محطات في حياة ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين رئيس، تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وشاركت ياسمين الصورة لها من المستشفى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وبعد تعرضها لوعكه صحية، يستعرض لكم دوت الخليج الفني محطات من حياة ياسمين رئيس في السطور التالية..



من هي ياسمين رئيس؟



وتعتبر ياسمين رئيس من أصل فلسطيني ولدت يوم 15 سبتمبر 1985، تخرجت من كلية السياحة والفنادق عام ٢٠٠٩، تزوجت المخرج والمنتج الفني المعروف هادي الباجوري بعدما نشأت بينهما قصة حب كبيرة أثناء تصوير المسلسل وأنجبت منه ابنها سليم.



كيف بدات ياسمين رئيس مشوارها؟

وبدأت ياسمين مشورها الفني بفيلم فتاة المصنع مع المخرج محمد خان والذي نقلها إلى طريق المجد والشهرة، بدأت رحلتها الفنية في سن الأربعة عشر، وشاركت في مسلسل عرض خاص مع المخرج هادي الباجوري، وحققت نجاحات واسعة في ذلك الوقت فتح عليها أبواب المشاركة في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح ومسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وفيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، وشاركت في بطولة فيلم قمر 14، خطة مازنجر، أنا لحبيبي،وغيرها من الأعمال.

أهم أعمال ياسمين رئيس

قدمت ياسمين العديد من الأدوار التمثيلية الهامة في الأعمال السينمائية والأعمال الدرامية وحققت نجاحًا باهرًا من خلالها، في السينما شاركت في فيلم “أكس لارج” و”واحد صحيح” و”المصلحة” و”فتاة المصنع” و”كلام جرايد ” و”صنع في مصر”، فيلم “بلاش تبوسني” و”لص بغداد” و”الحارث” و”شيخ جاكسون” و”البحث عن أم كلثوم” وغيرها، أما على صعيد التلفزيون فقدمت مسلسل “طرف ثالث” و”لحظات حرجة” و”أنا شهيرة أنا الخائن” وغيرها.



أهم الجوائز ياسمين الرئيس



وحصلت الفنانة ياسمين رئيس على العديد من الجوائز العربية والدولية أبرزها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، جائزة مهرجان كُلكتا السينمائي الدولي بالهند، مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وجائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، وجائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، وغيرها من الجوائز.



أعمال جمعت ياسمين رئيس وهادى الباجورى



وقدمت ياسمين رئيس وهادى الباجورى سويًا 5 أعمال، هم مسلسل "عرض خاص" الذى تم عرضه عام 2010 وسجل التجربة التليفزيونية الأولى لهادى الباجورى، ثم بعد ذلك تعاونا فى فيلم "واحد صحيح" والذى كان التجربة السينمائية الأولى لياسمين والذى تسبب فى انطلاقتها الفنية بالمشاركة فى العديد من الأعمال، فى عام 2016 اجتمعا ياسمين رئيس وهادى الباجورى فى فيلم "هيبتا- المحاضرة الأخيرة"، وتعاونا من جديد فى فيلم "قمر 14" الذى يعرض حاليًا فى السينمات، فيلم جديد بعنوان "جارة القمر" تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا.