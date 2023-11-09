انت الان تتابع خبر مي عز الدين تنهي عنوستها الطويلة أخيراً بزواجها من فنان شهير في الوسط الفني!! لن تصدّق من هو!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا أنباء عن زواج الفنانة مي عز الدين من الفنان أحمد السعدني نظرا لعلاقة الصداقة القوية التى تربط بينهما على المستوى الفنى والعائلي، وظهورهم سويًا لأكثر من مرة.

والمفاجأة للجمهور هو عدم زواج مى عز الدين حتى الآن، وأن كل الأنباء المتداولة لا اساس لها من الصحة، فقد خطبت مرة واحدة من لاعب كرة القدم محمد زيدان لمدة 4 أشهر فقط وانفصلا سريعا.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو سابق للاعب محمد زيدان، وهو يتحدث عن خطيبته السابقة الفنانة مي عز الدين، تزامنًا مع ظهورها مجددا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو زيدان، خلال لقائه بالمخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة» والمذاع عبر قناة «القاهرة والناس».

ووجهت الدغيدي سؤالًا لزيدان، :” عندك الجرأة تقول سبب انفصالك عن الفنانة مي عز الدين؟”.

ليرد عليها زيدان قائلًا: ” اختلفنا أنا ومي في الأراء، بسبب ظروف الشغل عندها، وسفري علشان لعبى مع فريقي الألماني، ومكملناش مع بعض 4 شهور، والانفصال تم بطريقة لائقة ولكن لحد دلوقتي تربطني بمي صداقة قوية”.