القاهرة - محمد ابراهيم - "قال كلمتين وحشين".. أول تعليق من محمود سعد على بيومي فؤاد

أنتقد الإعلامي محمود سعد، الفنان بيومي فؤاد، بعد تصريحاته الأخيرة ضد الفنان محمد سلام وحديثه عن الفن في نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي، ضمن فاعليات موسم الرياض بالسعودية.

"قال كلمتين وحشين".. أول تعليق من محمود سعد على بيومي فؤاد

نشر الإعلامي محمود سعد مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، علق خلاله على تصريحات بيومي فؤاد.

وقال محمود سعد: “ بيومي فؤاد لا هو بيتكلم باسم أمة أو دولة ولا نقيب ممثلين وده تصرف شخصي منه”.

وأضاف: “طلع قال كلمتين وحشين ومش فاهم الممثل المفروض يتكلم يقول إيه ولا فاهم يعنى إيه فنان لما يمثل بلد يقول إيه".

الإعلامي محمود سعد يوجه رسالة دعم لـ "محمد سلام"

وجه محمود سعد، رسالة دعم، للفنان محمد سلام، حيث أكد أنه أتخذ موقف شجاع، مُشيرًا إلى وجود علاقة محبة خاصة له في قلبه.

وقال محمود سعد: “هو عزيز على قلبي ومقدرش لأنه مش بيحتقر الفن، ولكنه فعلًا مقدرش يُقف على المسرح وهو في الحالة دي، وكان من المفترض يأخد الموقف وهو ساكت وملهاش لازمة أنه يعلن لكن موقفه محترم”.

تصريحات بيومي فؤاد خلال مسرحية زواج اصطناعي

تصريحات بيومي فؤاد

أثار الفنان بيومي فؤاد، حالة من الجدل، بعد مهاجمة الفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض قائلا: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي".

أزمة محمد سلام

نشر الفنان محمد سلام مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي في فيس بوك، توقع خلال أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة.

وأكد محمد سلام، أنه في حالة عدم تأجيل عرض المسرحية، سوف يقوم بالاعتذارعن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ويرقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.