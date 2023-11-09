محسن جابر عن بليغ حمدي:" كان ومازال أخطر ملحن في الوطن العربي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدث المنتج محسن جابر عن الملحن الراحل بليغ حمدي في أمسية روائع بليغ حمدي في موسم الرياض، وقال بليغ:" سعيد أنني أتحدث عن صديقي بليغ حمدي فهو كان ومازال أخطر ملحن في الوطن العربي.

وتابع:" بليغ كان مختلف في ألحانه واختيارات الكلمات التي يقدمها، كان عندما يسمعني لحن أغنية له كنت أراها مختلفة ومميزة فهو كان فريد من نوعه، تعلمنا منه التواضع وتعلمنا منه كيف يغني"

موسم الرياض يُروِّج لليلة بليغ حمدي

وفي سياق آخر شاركت صفحة موسم الرياض عبر "الفيسبوك" في مقطع فيديو للحفل المرتقب، يضم النجوم المشاركين في الليلة، مع تعليق: "ليلة بليغ حمدي، أجمل أعماله يتغنى فيها كبار الفنانين على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي".

وفي منشور ترويجي سابق، "بقيادة المايسترو وليد فايد، نخبة من نجوم الطرب يتفننون بروائع الموسيقار الكبير بليغ حمدي في حفلة لتخليد ذكراه في بوليفارد سيتي".

افتتاح موسم الرياض 2023

يذكر أن موسم الرياض لهذا العام بدأ مع النزال التاريخي لأشرس رجل على وجه الأرض بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر، وشهد النزال انتصار (فيوري)....وفي افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توج رئيس الهيئة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ، في منطقة (Kingdom Arena) بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري بحزام الموسم، بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة الفرنسي فرانسيس انجانو.

ومنذ الأسبوع الأول زوار موسم الرياض تعدّوا حاجز المليون زائر في مختلف مناطق وفعاليات الموسم، الأجواء الممتعة عاشها الزوار بالتعرف على الثقافات المختلفة، حيث كل أسبوع يكون عن ثقافة جديدة وفعاليات مختلفة.

بليغ حمدي أهم أعماله

يعدّ من أبرز الموسيقيين المصريين والعرب ولد في القاهرة في السابع من أكتوبر 1931، أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من العمر،

تعاون بليغ مع المطربة السورية فايزة أحمد حيث قدم لها أغاني (عشان احب) و(ما تحبنيش بالشكل ده) و(حبيبي يا متغرب) وغيرها، كما تعاون أيضا مع النجمة السورية اصالة نصرى في إحدى أهم أغنياتها وهي (حلم عميق) وتنبأ لها بأن تكون من أهم المطربات وقال أنها أم كلثوم هذا الزمن.

ولحن لعفاف راضي (يمكن علي باله) حبيببي) و(هوى يا هو) و(كله في المواني) و(أسماء) و(ردوا السلام) (وكان هذه الأغنية هي أول لحن يقدمه لها بليغ)، هذا بالإضافة إلى أغانيها الأخرى، ومنها (جرحتني عيونه السود) و(تساهيل) و(عشاق الليل) (راح وقالوا راح) و(عطاشى) و(قضينا الليالي).

ومن أشهر ألحانه للفنان الراحل فهد بلان (بحري الهوى)، وطلال مداح (ياقمرنا)، ومحمد عبده (ياليله)..وغيرها من الألحان الخالدة في ذاكرة الموسيقى العربية.