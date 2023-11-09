انت الان تتابع خبر طلع متجوز ثانية في السر!! زواج مالك قنوات "طيور الجنة" خالد مقداد يصدم نجليه عصومي ووليد ويتصدر الترند. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر خالد مقداد مالك قنوات طيور الجنة فمحركات البحث (الترند) وذلك بعد أنباء للمرة الثانية.

وظهر خالد مقداد مع أسرته في فيديو حديث بعنوان "باب طلع متجوز" وهو يقرأ في ورقة حول زواجه للمرة الثانية على زوجته مروة حماد، ليحسم رسمياً حقيقة ما حدث.ونفى مقداد أنه تزوج من جديد بينما ضحكت زوجته مروة حماد كثيراً عندما قرأ في الورقة بأنه تزوج من أخرى مستغربة من الشائعة.

أما ولده الوليد ارتزاقه بمولوده الأول كما أشيع في وسائل التواصل مؤكداً أن زوجته غير حامل وسيذيع النبأ لو حدث الحمل.