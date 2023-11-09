نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيزة جلال:" مصر احتضنتني وبليغ حمدي علمنا التواضع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت النجمة السعودية عزيزة جلال في حفل روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض، وقالت عزيزة:" لدي الكثير من الكواليس والذكريات مع الملحن الكبير بليغ حمدى، فهو علمنا التواضع وتعلمنا الفن وكيف نغني نظهر أجمل ما لدينا في الموسيقي".

وأضافت:" أكتر أغنية تربكني بها ذكريات مع بليغ هي أغنية مستنياك، لا أستطيع أن أنسى وقت نجاح الأغنية والتي مازالت باقية وذلك بفضل الكبير والباقي بليغ حمدي، كما أن مصر احتضنتني واحتضنت فني وموهبتي ولا أستطيع أن أنسى ذلك".

افتتاح موسم الرياض 2023

يذكر أن موسم الرياض لهذا العام بدأ مع النزال التاريخي لأشرس رجل على وجه الأرض بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر، وشهد النزال انتصار (فيوري)....وفي افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توج رئيس الهيئة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ، في منطقة (Kingdom Arena) بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري بحزام الموسم، بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة الفرنسي فرانسيس انجانو.

ومنذ الأسبوع الأول زوار موسم الرياض تعدّوا حاجز المليون زائر في مختلف مناطق وفعاليات الموسم، الأجواء الممتعة عاشها الزوار بالتعرف على الثقافات المختلفة، حيث كل أسبوع يكون عن ثقافة جديدة وفعاليات مختلفة.

بليغ حمدي أهم أعماله

يعدّ من أبرز الموسيقيين المصريين والعرب ولد في القاهرة في السابع من أكتوبر 1931، أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من العمر،

تعاون بليغ مع المطربة السورية فايزة أحمد حيث قدم لها أغاني (عشان احب) و(ما تحبنيش بالشكل ده) و(حبيبي يا متغرب) وغيرها، كما تعاون أيضا مع النجمة السورية اصالة نصرى في إحدى أهم أغنياتها وهي (حلم عميق) وتنبأ لها بأن تكون من أهم المطربات وقال أنها أم كلثوم هذا الزمن.

ولحن لعفاف راضي (يمكن علي باله) حبيببي) و(هوى يا هو) و(كله في المواني) و(أسماء) و(ردوا السلام) (وكان هذه الأغنية هي أول لحن يقدمه لها بليغ)، هذا بالإضافة إلى أغانيها الأخرى، ومنها (جرحتني عيونه السود) و(تساهيل) و(عشاق الليل) (راح وقالوا راح) و(عطاشى) و(قضينا الليالي).

ومن أشهر ألحانه للفنان الراحل فهد بلان (بحري الهوى)، وطلال مداح (ياقمرنا)، ومحمد عبده (ياليله)..وغيرها من الألحان الخالدة في ذاكرة الموسيقى العربية.