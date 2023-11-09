نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني مهنى وطارق الشناوي أبرز الحضور في حفل روائع بليغ حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص عدد من الفنانين والموسيقيين المصريين والعرب على حضور حفل روائع الملحن بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وكان من أبرزهم هاني مهني وابنته هنادي مهني، طارق الشناوي، محسن جابر، والنجمة عزيزة جلال، وغيرهم.

وحرص موسم الرياض على عرض فيلم وثائقي للملحن الراحل بليغ حمدي، منذ نشأته في حي شبرا في القاهرة، مرورا بتحقيق حلم والدته وتلحينه لأم كلثوم اغنية "حب ايه"،

وكشفت إحدى أقاربه عن احلى فرحه للعائله وهي أول لحن قام بليغ حمدي بتلحينه لأم كلثوم.

هاني مهني

ألحان بليغ حمدي لأم كلثوم:

وفي سياق آخر لحن بليغ حمدي لأم كلثوم أكثر من 11 أغنية أبرزها أغنية حب إيه، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة، سيرة الحب، وغيرهم.

وقال الموسيقار هاني مهني خلال الفيلم الوثائقي أن بليغ كان يعرف يخرج أكثر ما لدي الفنان، وعلاقته بوردة كانت علاقة خاصة فهو حبها أكثر من أي شئ آخر.

بليغ حمدي

افتتاح موسم الرياض 2023

يذكر أن موسم الرياض لهذا العام بدأ مع النزال التاريخي لأشرس رجل على وجه الأرض بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر، وشهد النزال انتصار (فيوري)....وفي افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توج رئيس الهيئة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ، في منطقة (Kingdom Arena) بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري بحزام الموسم، بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة الفرنسي فرانسيس انجانو.

ومنذ الأسبوع الأول زوار موسم الرياض تعدّوا حاجز المليون زائر في مختلف مناطق وفعاليات الموسم، الأجواء الممتعة عاشها الزوار بالتعرف على الثقافات المختلفة، حيث كل أسبوع يكون عن ثقافة جديدة وفعاليات مختلفة.

بليغ حمدي أهم أعماله

يعدّ من أبرز الموسيقيين المصريين والعرب ولد في القاهرة في السابع من أكتوبر 1931، أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من العمر،

تعاون بليغ مع المطربة السورية فايزة أحمد حيث قدم لها أغاني (عشان احب) و(ما تحبنيش بالشكل ده) و(حبيبي يا متغرب) وغيرها، كما تعاون أيضا مع النجمة السورية اصالة نصرى في إحدى أهم أغنياتها وهي (حلم عميق) وتنبأ لها بأن تكون من أهم المطربات وقال أنها أم كلثوم هذا الزمن.