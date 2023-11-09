انت الان تتابع خبر أحمد الفيشاوي يكشف عن تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد "السيستم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن شخصيته في فيلمه الجديد "السيستم" ونشر صوره، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة: وحيد الحكيم في فيلم السيستم .

وتدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل معبسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

فيلم "السيستم" بطولة كلا من: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري.