انت الان تتابع خبر هجوم شرس جداً على ليلى علوي بعد حضورها حفل زفاف ابن رجل أعمال.. لن تصدق ما فعلته! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة ليلى علوي، لهجوم حاد من الجمهور بعد حضورها حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال داخل إحدى الفنادق الكبرى.

حيث ظهرت الفنانة ليلى علوي وهي تغني وترقص ما جعل العديد من الجمهور ينتقدون بشراسة افعلها خاصة في هذا الوقت التي تشهد فيها غزة وفلسطين قصفاً بالطائرات والأسلحة وأزمة حادة في الدواء والغذاء.الجدير بالذكر ان الهضبة عمرو دياب، احيا حفل الزفاف والذي قدم عدد من الأغاني الشهيرة له ومنها أغنية هتدلع التى قدمها للعريس وتفاعلت معه ليلى علوي.