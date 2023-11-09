غدا.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في دار أوبرا دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تلتقي الفنانة أنغام بالجماهير الضخمة الرائعة في غنائي، يُقيم مساء غد الجمعة على مسرح دبي أوبرا دبي في الإمارات العربية المتحدة، تم تنفيذ هذا الأمر من قبل الجميع بسبب الأحداث الجارية في فلسطين، حيث كان من المقرر أن يقام في يوم 20 أكتوبر الماضي، ولكن لا بد من تحديدهم بتأجيله للموعد الحالي.

أسعار التذاكر

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث بلغت أسعار الفئة الأولى 5954 جنيها فيما بلغت الفئة الثانية 4406 جنيها أما الفئة الثالثة فتصل سعرها إلى 2895 جنيها أما الفئة الرابعة تصل سعرها إلى 1782جنيها والفئة الخامسة والأخيرة فتصل سعرها إلى 832 جنيها.

احدث حفلات أنغام فى السعودية

ومن ناحية أخرى، تشارك أنغام مساء اليوم الخميس فى حفل روائع بليغ حمدي والذي يقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، أعلنت إدارة الهيئة العامة للترفيه عن القنوات الناقلة لحفل روائع بليغ حمدي المفترض إقامتها مساء اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض، يتم إذاعة الحفل عبر ثلاث منصات مختلفة وهم منصة شاهد وstc وwbk.

آخر أعمال النجمة أنغام

ويذكر ان آخر أعمال النجمة أنغام أغنية "سيبك انت" والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال، وأغنية "نسينا نعيش" هي من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال.



كلمات أغنية "سيبك انت"

أنا قولت أقولك أخباري

مـــــــــع أنـــــــــــــك أصـــــــــلا مــــــــــا سألتــــــــــش

أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة

مسجونة في عالم أفكاري

مش عايشة لكن برده ما موتتش

تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة

سيبك أنت

أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال

وتكون بتنام مرتاح البال

لا ضمير بيأنب ولا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك

و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع

وفي ثانية تبيع وتقوله وداع

دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك

بقي ليلي بيشبه لنهاري.. والشمس بتشرق وبتغرب

و الدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي

إحساس الوحدة الإجباري

بقي هو الأيد اللي تطبطب

بقى ونسي وصاحبي وهو الحاجة اللي بقيالي

سيبك أنت

أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال

وتكون بتنام مرتاح البال

لا ضمير بيأنب ولا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك

و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع

وفي ثانية تبيع وتقوله وداع

دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك

سيبك أنت

