محمد أسامة وحودة بندق يطرحان أغنية "قومي يا غزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت القناة الرسمية للمنتج سلطان الشن بموقع يوتيوب فيديو كليب أغنية "قومي يا غزة"، بصوت محمد أسامة وحودة بندق وخالد عجمي.

أغنية "قومي يا غزة"

وأغنية "قومي يا غزة" من كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج خالد سامي، الأغنية مهداة وتخصص أرباحها للشعب الفلسطيني.

حودة بندق يروج لأغنية يا غزة قومي

وروج الفنان حودة بندق لأغنية يا عزة قومي من خلال فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصوروالفيديوهات انستجرام، وعلق على الفيديو قائلا: ان شاء الله غدا كليب يا غزة قومي بالاشتراك مع حبايبي خالد عجمي ومحمد اسامة كلمات: عمر عبده علي الحان: عمرو الشاذلي توزيع: عمرو الخضري اخراج: خالد سامي انتاج: سلطان الشن.



كلمات أغنية "قومي يا غزة"

الحق صوته أعلي من صوت السلاح

وهاتولي دين بيحلل الدم اللي راح

علي كل شبر في أرضها

صرخت وبعلو حسها

متعزونيش وهاتولي حق ابني اللي راح

وحياتك ياقدس دي شده وتعدي

وياغزه قومي أنا مش هسيب أرضي

لو مت ييجي ولادي من بعدي

وفداكي روحي يروح كمان ملايين

ياعرب ناديت أنا واتنبح صوتي

وعدوي عاجبه سكوتكو وسكوتي

ودي ارضي لو كان التمن موتي

أنا أموت عشان الأقصى وفلسطين

الأرض دى شبعت ياما وعود وعهود سلام

بس إنتوا لسه بجد مشبعتوش كلام

الأرض دي طول عمرها

معروف مين اللي هدها

وعدوها خاين ولا يعرف سلام

هنفوق وإمتي هنبقى إيد واحده ونقوم

ونوقف الدم اللي بيروح كل يوم

مبقاش في وقت يضيع خلاص

وحدتنا أقوى من الرصاص

الأرض ديا لأهلها هترجع في يوم



آخر أعمال حودة بندق



ويذكر ان اخر اعمال الفنان حودة بندق، وتيتو بندق، هي أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “اللي فات مر بس مر”، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيقالفيديوهات الشهير “يوتيوب”، كلمات أحمد يوسف الجوكر، وألحان بندق.