عاجل| وفاة الروائي عبده جبير بعد صراع مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب الروائي الكبير عبده جبير، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث قضى مؤخرًا ثمانية أشهر في مستشفى قصر العيني، إثر انفجار دماغي.

وأعلنت أبنته لين عبده خبر وفاة والدها الكاتب الروائي عبده جبير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشرت قائلة: “توفى إلى رحمة الله تعالى والدي وحبيبي”.

الروائي إبراهيم عبد المجيد ينعي عبده جبير

وقام الروائي إبراهيم عبد المجيد بنعي الراحل عبده جبير، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “خبر فاجع.. رحل الكاتب الكبير عبده جبير، بعد رحلة معاناة صعبة مع المرض، قرأت ذلك على صفحة ابنته لين”.

وأردف إبراهيم عبد المجيد، معلقًا: “هنا الآن.. يا ربي أنت عارف بأحوالنا فترفق بنا في وداع الأحباء.. كل يوم افتكرك يا عبده وأشتاق لأيام الصفا، لكن ما عشناه لن يضيع يا حبيبي.. إلى جنة الخلد، أنت الذي قدمت الكثير للثقافة وللناس.. قريبا سنلتقي يا حبيبي.. وسنسهر ونضحك من جديد.. كنت أنت ولا زلت في الذاكرة، حياتنا الحقيقية أيام الشباب والأمل”.