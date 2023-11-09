نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردني بنكهة مصرية.. محطات في حياة إياد نصار بذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل اليوم الفنان إياد نصار بيوم ميلاده والذي ولد في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر عام 1971 في عمان بمملكة الأردن.

من هو إياد نصار



هو ممثل أردني من أصل فلسطيني، عمل مدرسًا إلزاميًا في الأردن قبل أن يتجه للفن فيما بعد، حيث عمل كمساعد مخرج في العديد من المسلسلات الأردنية ثم مارس الإخراج المسرحي هناك، وإتجه بعد ذلك للتمثيل وظهرت موهبته في المسلسل السوري الشهير (الأمين والمأمون) ثم انتقل للعيش في مدينة القاهرة، وقدم أول أعماله الدرامية فيها وهو مسلسل (صرخة أنثى) عام 2007، ولكن كانت المحطة الفاصلة في مسيرته الفنية هي تجسيده لشخصية حسن البنا مؤسس جماعة اﻹخوان المسلمين من خلال مسلسل (الجماعة) الذي منحه الكثير من الجماهيرية، وصار بعدها بطلًا لعدة مسلسلات منها (المواطن X، سر علني، وموجة حارة)، وفي السينما ( أدرينالين، ساعة ونص، مصور قتيل).

الحياة الشخصية لإياد نصار

إياد نصار متزوج من شيماء الليثي وله ثلاث أبناء، أما من حيث ديانة إياد نصار ومعتقداته وطائفته الأصلية، فقد ولد لعائلة مسلم، وله أصول فلسطينية.

إنجازات إياد نصار

انطلق إياد نصار كنجم في سماء القاهرة منذ عمله الأول فيها، مسلسل صرخة أنثى الذي قام فيه بدور الدكتور نبيل، الطبيب الوسيم الذي يتعاطف مع حالة بطلة المسلسل داليا البحيري، ويساعدها على أن تصل لحقيقتها، وحقيقته.

صنع إياد نصار حالة من الإعجاب الجارف بموهبته التي لم يستطع أحد تجاهلها، والواقع أن هذا العمل ليس هو أول عمل يشاهده المصريون فيه، فقد سبق له أن دخل إلى بيوت المصريين عبر عشرات الأدوار المميزة في الدراما السورية والتاريخية.

قبل صرخة أنثى، تألق إياد نصار في دور شديد التميز، جذب إليه انتباه كل المهتمين بالفن في مصر والعالم العربي، هو دور الخليفة المأمون، في مسلسل أبناء الرشيد، ووصف بأنه العمل التاريخي الأكثر اكتمالًا، بينما قِيل أن إياد نصار صنع طريقة جديدة في الأداء، وأسلوبًا خاصًا في التمثيل، جعل شخصية الخليفة المأمون تخرج بشكل لم يره أحد من قبل، ورُشح إياد نصار لجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن هذا الدور، وفاز المسلسل نفسه بذهبية أفضل مسلسل في نفس المهرجان.

بعد مسلسل الأمين والمأمون، قدم إياد نصار دورًا لا يقل تميزًا في مسلسل الاجتياح، وهو مسلسل قدّمه من منطلق إيمانه بالقضية الفلسطينية، لأنه يناقش الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين الفلسطينية، وكشف المسلسل بشاعة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وقدم فيه إياد دور خالد، الشاعر والمناضل الفلسطيني الثائر، الذي يدرك الأبعاد التاريخية والسياسية للصراع العربي الإسرائيلي، فاز المسلسل بجائزة إيمي العالمية لعام 2008. كما قدم مسلسل خاص جدًا مع الفنانة يسرا.

قدّم إياد أيضًا مسلسل امرؤ القيس عام 2002 الذي يتناول حياة الشاعر الجاهلي الشهير، ومسلسل آخر أيام اليمامة، والفرداوي، والطريق الوعر وغيرها.

وكان له مسلسل كوميدي ساخر بعنوان شو ها الحكي، وهو مسلسل يسخر من سلبيات المجتمع، قدّم إياد أدوارًا مختلفة في هذا المسلسل وبطريقة كوميدية ساخرة راقية.

جاء مسلسل الحجاج عام 2003 ليمثل نقلة فنية لإياد نصار، عندما قام فيه بدور طارق بن عمر، أحد قادة الحجاج بن يوسف الثقفي، تلك الشخصية الأسطورية في التاريخ الإسلامي التي اشتهرت بقسوتها وجبروتها ودهائها، ولم يتردد إياد في دوره هذا في الظهور بمظهر يختلف كثيرًا عن مظهره من اجل إضفاء مزيد من الواقعية على دوره.

استقبلت مصر إياد نصار ليبدأ فيها مرحلة جديدة من مشواره الفني، بدأت بمسلسل صرخة أنثى عام 2007، الذي لعب فيه شخصية الدكتور نبيل.

قدم إياد في رمضان 2008 مسلسل طريق الخوف، مع الفنانة غادة عبد الرازق، لعب فيه دور مهندس معماري يحيط به كثير من الغموض، ويحيا عشرات المشاعر والحالات المتناقضة، قبل أن ينكشف الستار أخيرًا عن سره.

كما قدم مسلسل أيام الرعب والحب وهو مسلسل يتحدث عن مشاكل الشباب وقدم فيه دور صلاح طالب الطب ورئيس اتحاد الطلبة الذي يساعد زملاءه على التغلب على مشكلاتهم مع الإدمان أو مشاكلهم الاجتماعية.

وقد أبدع إياد في دور الخليفة عمر بن عبد العزيز في مسلسل أبو جعفر المنصور الذي عرض في رمضان 2008 أيضًا.

لعب إيــاد نصار دور حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين في مسلسل الجماعة، وتم عرضه في رمضان 2010. وفي رمضان 2011، عُرض له مسلسل المواطن X، ويقوم فيه بدور ضابط بمباحث المخدرات، يحقق في جريمة قتل شاب يشتبه أنه تاجر مخدرات.

في رمضان 2015، مثّل دور ضابط مصري في مسلسل حارة اليهود وتدور أحداث المسلسل حول الفترة التي أعقبت ثورة 23 يوليو في مصر وكيف كان شكل الحياة في حارة اليهود في مصر والأنشطة التي كانوا يمارسونها وتأثرهم بالأوضاع السياسية في البلاد.

وقام أيضًا بالمشاركة في أول مسلسل بوليسي من نوعه وهو مسلسل من الجاني، حيث لعب دور ضابط يعمل مع زملائه لكشف ملابسات الحوادث التي يتم إبلاغهم عنها وقد لاقي دوره في هذا المسلسل استحسان الجمهور لنمطه الجديد.

شارك إياد نصار بتصوير فيلم بصرة عام 2010، وهو فيلم من بطولته، يقدم فيه دور جديد عليه تماما من الناحية الفنية، وهو دور حمادة، مخرج إعلانات شاب من شبرا، تعلم اقتناص الفرص والقفز إلى الثروة من أقصر الطرق، وتدور أحداث الفيلم في فترة سقوط بغداد، وما صاحبها من تغيرات اجتماعية واقتصادية في العالم العربي.

أما الدور الأهم، والذي يعتبر بداية حقيقية لدخول إياد نصار إلى تاريخ السينما في مصر، فهو دوره في أول فيلم سينمائي له، وهو فيلم أدرينالين عام 2009، الذي يقوم إياد ببطولته مع عدد من كبار نجوم السينما في مصر، ويقدم فيه دور ضابط شرطة من طراز خاص.

مثَّل أيضًا فيلم حفل زفاف عام 2009 ويؤدى إياد فيه دور مراد صاحب شركة مقاولات يذهب مع أصدقائه برحلة قبل زواج أحدهم وهناك تحدث مفاجأة تغير مجرى الأحداث.

كما شارك إياد نصار كضيف شرف في فيلم بنتين من مصر، وفي فيلم ساعة ونص.

شارك إياد نصار عام 2020 في مسلسل " نمرة اتنين"، وفيلم " رأس السنة"، ومسلسل " الخوابي "، ومسلسل " الاختيار ".

وكان آخر أعماله لعام 2021 مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي "، وفيلم " موسى "، ومسلسل " الاختيار 2: رجال الظل ".