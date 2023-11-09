نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصالة من حفل روائع بليغ حمدي:" كل انسان له فخر وفخري هو تواجدي هنا الآن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تألقت الفنانة السورية أصالة في حفل روائع الموجي التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وأطلت على جمهورها بأغنية "زي العسل " لصباح، وقدمت أغنية زي الهوى عبدالحليم حافظ.

وقالت أصالة: كل إنسان وله فخر خاص به وأنا فخري تواجدي هنا، مع هذه الفرقة العظيمة، وحفل عظيم لواحد من أهم ملحني مصر والوطن العربي بليغ حمدي، والفرقة الموسيقية الكبيرة".

وفي سياق آخرحرص موسم الرياض على عرض فيلم وثائقي للملحن الراحل بليغ حمدي، منذ نشأته في حي شبرا في القاهرة، مرورا بتحقيق حلم والدته وتلحينه لأم كلثوم اغنية "حب ايه"،

وكشفت إحدى أقاربه عن احلى فرحه للعائله وهي أول لحن قام بليغ حمدي بتلحينه لأم كلثوم، والأعمال الوطنية التي قدمها خلال مشواره.

بليغ حمدي أهم أعماله

يعدّ من أبرز الموسيقيين المصريين والعرب ولد في القاهرة في السابع من أكتوبر 1931، أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من العمر،

تعاون بليغ مع المطربة السورية فايزة أحمد حيث قدم لها أغاني (عشان احب) و(ما تحبنيش بالشكل ده) و(حبيبي يا متغرب) وغيرها، كما تعاون أيضا مع النجمة السورية اصالة نصرى في إحدى أهم أغنياتها وهي (حلم عميق) وتنبأ لها بأن تكون من أهم المطربات وقال أنها أم كلثوم هذا الزمن.

آخر أعمال أصالة:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة هى أغنية فوق"، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب واحتلت المركز السابع عشر، وجاءت كلماتها عمر عبده علي، ميكس وماستر جاسم محمد، اشراف عام فائق حسن.

اصالة

كلمات أغنية فوق



فوووق.. فوق بقي وخليك فحالك

الف مره انا قولتهالك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليهالك

فوق.. فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي فغيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقي فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كدبك معايا

ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا

انت اخر حد ممكن اعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح.. روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياه موقفتش عادي

روح.. هى سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيع عمري يعني

ع اللي ضيعني واذاني