نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواهرجي يهودي.. تعرف على شخصية محمد رضوان في مسلسل السرداب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد رضوان، تفاصيل الشخصية التي يقدمها في مسلسل السرداب، مؤكدًا أنها تنتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، ومن المقرران يجسد شخصية رجل يهودي يُدعى شلهوب، وهو صاحب محل مجوهرات في حقبة زمنية تعود للأربعينيات.

قصة مسلسل السرداب

وأحداث المسلسل تدور حول فكرة دخول شخصية رئيسية إلى عالم زمني مختلف، حيث يجد نفسه في عصر الأربعينيات بعد وفاة والده ويبدأ هذا الشخص في البحث عن بعض الأوراق التي تكشف له عن أسرار وتفاصيل تاريخية تتعلق بعائلته وعندما يدخل إلى مكان ما، يظهر له أنه قد عاد في الزمن إلى حقبة الأربعينيات، ومن ثم ينتقل إلى عصر الاحتلال الإنجليزي في مصر، العمل يتمحور حول شخصية يهودي يعيش بمصر فترة الأربعينيات، في أثناء الحرب العالمية الثانية، وحينها لم يحتل الإنجليز مصر، ولم يتم احتلال الأراضي الفلسطينية.

أبطال مسلسل السرداب

ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

أحدث أعمال محمد رضوان

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان محمد رضوان، في فيلم "بلموندو "والذي من المقرر عرضه في السينمات يوم 15 نوفمبر الجاري، الفيلم بطولة حسن الرداد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان وغيرهم من الفنانين، تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

أخر أعمال محمد رضوان

يذكر أن أخر اعمال محمد رضوان هو مسلسل "على باب العمارة" وهو مسلسل كوميدي ويعرض حاليًا عبر منصة watch it الرقمية، والمسلسل من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني،وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.