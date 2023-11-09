نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابن شقيق بليغ حمدي يكشف عن أجره في أعماله الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص موسم الرياض على عرض فيلم وثائقي للملحن الراحل بليغ حمدي، منذ نشأته في حي شبرا في القاهرة، مرورا بتحقيق حلم والدته وتلحينه لأم كلثوم اغنية "حب ايه"،

وكشفت إحدى أقاربه عن احلى فرحه للعائله وهي أول لحن قام بليغ حمدي بتلحينه لأم كلثوم، والأعمال الوطنية التي قدمها خلال مشواره.

وقال ابن شقيقه:" عمي بليغ حمدي لم يتقاضى أي أجر في أعماله الوطنية، وكان دائما يقول مصر هي امي كيف اتقاضي أموال من امي، يكفيني أن تعيش مصر جميلة وفي سلام، ولو كان عايش دلوقتي كان هيبقي مبسوط بالتكريم"

بليغ حمدي

أعمال بليغ حمدي الوطنية:

قدم بليغ حمدي خلال مشواره الفني أكثر من 15 أغنية وطنية، أبرزها أغنية عدي النهار للعندليب، وفدائي، البندقية، على الربابة، ياحبيبتي يامصر، بسم الله الله اكبر، حلوة بلادي السمرا بلادي، عاش اللى قال، قومي يامصر، وغيرها.

افتتاح موسم الرياض 2023

يذكر أن موسم الرياض لهذا العام بدأ مع النزال التاريخي لأشرس رجل على وجه الأرض بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر، وشهد النزال انتصار (فيوري)....وفي افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توج رئيس الهيئة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ، في منطقة (Kingdom Arena) بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري بحزام الموسم، بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة الفرنسي فرانسيس انجانو.

ومنذ الأسبوع الأول زوار موسم الرياض تعدّوا حاجز المليون زائر في مختلف مناطق وفعاليات الموسم، الأجواء الممتعة عاشها الزوار بالتعرف على الثقافات المختلفة، حيث كل أسبوع يكون عن ثقافة جديدة وفعاليات مختلفة.

بليغ حمدي

بليغ حمدي أهم أعماله

يعدّ من أبرز الموسيقيين المصريين والعرب ولد في القاهرة في السابع من أكتوبر 1931، أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من العمر،

تعاون بليغ مع المطربة السورية فايزة أحمد حيث قدم لها أغاني (عشان احب) و(ما تحبنيش بالشكل ده) و(حبيبي يا متغرب) وغيرها، كما تعاون أيضا مع النجمة السورية اصالة نصرى في إحدى أهم أغنياتها وهي (حلم عميق) وتنبأ لها بأن تكون من أهم المطربات وقال أنها أم كلثوم هذا الزمن.