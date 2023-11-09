نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا ترفض التصالح مع زياد برجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت المطربة اللبنانية إليسا عن إمكانية تصالحها مع الفنان زياد برجي، بعد أزمتهما التي بدأت في سبتمبر عام 2022، عندما قررت إليسا مقاضاته والشاعر أحمد ماضي بسبب أغنية "أنا وبس"، بعدما قرر زياد إعادة نشرها بصوته وتغيير اسمها إلى “وبطير”.

وكشفت إليسا في لقاء تليفزيوني عن أزمتها مع الفنان زياد برجي التي تستمر إلى أكثر من سنة، قائلة: “قصة زياد محسومة للقضاء، وأنا هكملها للآخر، حتى لو القانون والقضاء أخدوا وقتهم”.

أما عن إمكانية تصالحها مع زياد برجي قالت إليسا: “تخطينا قصة الرضا لإني مش هرضى بكلمتين وأنا تخطيتها لإنه صار أذى كتير وأنا سكت له كتير”.

إليسا تقاضي زياد برجي

وفي مارس الماضي أعلنت إليسا صدور حكم لصالحها بوقف طرح أغنية وبطير ومنع زياد من تقديمها في الحفلات، بعد اتهامها له والشاعر ماضي بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لها في أغنية وبطير التي كانت طرحتها بعنوان أنا وبس، وبعد 4 أشهر من صدرو حكم لصالح إليسا، وأصدرت محكمة الاستئناف اللبنانية حكمًا لصالح الأخير بحقه في أداء ونشر أغنية وبطير، وعليه لم تنتهِ الأزمة بشكل نهائي بين إليسا وزياد برجي.

ومن جانبه، كانت قد كشفت المطربة اللبنانية إليسا عن تفاصيل علاقتها بالموضة والأزياء، وذلك خلال لقاء لها ببرنامج et بالعربي خلال ندوتها في أحد المؤتمرات في الرياض وكشفت عن عدة أمور منها تفكيرها في الاعتزال وعن موعد طرح أحدث أغانيها.

وقالت إليسا: أول معاش قبضته روحت اشتريت هدوم، أنا بحب اللبس والأناقة من أنا وصغيرة، أكيد مكنش عندي إمكانيات بس لما بقى عندي إمكانيات بقيت أجيب أكتر، وأنا فنانة ودا جزء من شغلي.

وبسؤالها عن ألبومها الغنائي الجديد قالت: “الألبوم الجديد نزلت منه أغنيتين أخرهم أغنية العقد، والألبوم فيه مشاكل، ولازم نستنى شوية لغاية ما يروق الوضع”.



وخلال ندوة إليسا بمؤتمر في الرياض، كشفت عن السبب وراء تفكيرها بالاعتزال سابقًا، وقالت: “من ورا ضغوط نفسية معينة قررت أني اعتزل مش لأنه جه الوقت اللي بشوف فيه أني لازم اعتزل”.

وأضافت إليسا: “أنا كنت مرتاحة مع الشركة اللي كنت معاها لمدة 20 سنة شركة روتانا، بس جه وقت كان عندها نظام معين ونقل كل الأرشيف بتاع الفنانين اللي عندها من منصة لتحصره على منصة أخره، وحصلتلي صدمة لأني مبقاش عندي حقوق لأي أغنية، وهنا قررت أني أنتج”.